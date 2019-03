Ouverture de la pêche à la truite en Dordogne : un moment particulier pour Arnaud, passionné depuis plus de 30 ans

La saison de la pêche à la truite commence ce samedi. Elle va durer six mois, de mars jusqu'à mi-septembre. En Dordogne, la pratique est très populaire et compte de nombreux passionnés. Parmi eux, Arnaud Denoueix, 38 ans, qui a grandi avec une canne à pêche à la main.

Dordogne, France

La pêche à la truite commence ce samedi et elle va durer près de six mois, jusqu'à mi-septembre. Pour Arnaud comme pour de nombreux passionnés en Dordogne, cette ouverture reste chaque année un moment assez particulier. "C'est ma pêche de prédilection", assure Arnaud Denoueix, 38 ans, mais déjà plus de 30 ans de pêche au compteur. "C'est sûr que pour moi, c'est toujours un peu Noel avant l'heure. C'est l'espèce que je recherche en particulier." C'est avec ce poisson qu'Arnaud a appris à pêcher dans les cours d'eau du nord-est de la Dordogne.

C'est une espèce qui m'attire particulièrement, parce qu'il faut ruser un peu pour essayer de l'attraper. Il faut arpenter les bords de cours d'eau, se déplacer, donc ce n'est pas forcément de la pêche statique, et c'est ce qui fait tout son charme". - Arnaud Denoueix, pêcheur aguerri.

Arnaud a également la chance de pouvoir vivre de sa passion... Il travaille à la Fédération de la Pêche de la Dordogne. Et forcément, il connaît les bons coins. Il va pêcher la truite dans le nord-est du département, la région d'où il est également originaire. Nouveaux leurres, nouvelle canne à pêche... Arnaud est déjà équipé depuis des semaines pour l'ouverture de la pêche. Une passion débordante qu'il prend plaisir à partager. Arnaud préfère arpenter les cours d'eaux en groupe plutôt qu'en solitaire, avec ses amis ou ses proches.

Près de 20 000 licenciés en Dordogne

Il y a près de 20 000 licenciés en Dordogne. Comme Arnaud, les trois-quarts sont des pêcheurs réguliers du département, le reste des licenciés plus occasionnels, principalement des touristes. Et sur ces 20 000 pratiquants, près de la moitié prennent leur carte de pêche pour l'ouverture de la truite! Le deuxième temps fort de l'année a lieu lors de l'ouverture de la pêche aux carnassiers en mai. Mais la pêche à la truite reste très populaire en Dordogne.

Avec le brochet, la truite est l'un des deux poissons les plus emblématiques du département: la truite pour les petites rivières et les ruisseaux, le brochet pour les cours d'eau un peu plus gros. L'ouverture de la pêche à la truite est un moment clé vu que c'est le premier événement de l'année, c'est le moment où il y a le plus d'effervescence." - Jean-Christophe Bout, directeur de la Fédération de Pêche de la Dordogne.

Si vous souhaitez pratiquer la pêche à la truite, vous pouvez vous renseigner sur le site de la Fédération de la Pêche de Dordogne ou en appelant au 05 53 06 84 20. Vous pouvez également acheter votre carte de pêche en ligne sur le site de la Fédération Nationale. Comptez entre 74 et 96 euros pour un adulte, 20 euros pour un mineur.