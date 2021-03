Ouverture de la pêche à la truite en Isère : attention aux risques près des ouvrages hydroélectriques

Ce week-end du 13 et 14 mars marque le coup d'envoi de la saison de la pêche à la truite en Isère comme partout en France. Une activité qui peut comporter des risques quand elle est pratiquée aux abords des barrages ou centrales hydroélectriques. EDF organise donc des opérations de sensibilisation.

La saison de la pêche à la truite est officiellement lancée ce week-end du 13 et 14 mars en Isère comme dans toute la France. 30.000 personnes adhèrent chaque année à la fédération de pêche de l'Isère, dont la moitié prennent leur carte au moment de l'ouverture de la pêche à la truite, pratique très importante dans notre territoire montagneux.

Ce loisir peut néanmoins être dangereux selon les lieux de pratique. Aux abords des installations hydroélectriques d'EDF (le département compte 36 centrales hydroélectriques et 24 barrages), par exemple, des incidents peuvent vite arriver. "La production d'électricité hydraulique fait qu'on peut solliciter très rapidement les centrales, ce qui peut engendrer de fortes variations de débit et de rapides variations du niveau de l'eau dans la rivière. Cela peut occasionner des vagues et mettre en difficulté des personnes", développe Annick Gingras-Genois, chargée de la sûreté chez EDF Hydro Alpes.

Annick Gingras-Genois, chargée de la sûreté chez EDF Hydro Alpes explique les risques et consignes à suivre près des installations hydroélectriques. Copier

Quelques règles à suivre pour éviter les dangers

Afin d'éviter les incidents, EDF organise chaque année des opérations de sensibilisation aux risques en envoyant sur le terrain des hydroguides, accompagnés de membres de la fédération de pêche de l'Isère. Leur rôle est de prévenir les pêcheurs des risques et de rappeler les consignes de sécurité à respecter. "Les pêcheurs doivent se renseigner pour savoir s'ils ont le droit d'aller sur certains cours d'eau car ils sont parfois interdits d'accès en raison d'arrêtés préfectoraux. Il faut bien regarder les panneaux qui expliquent les risques, ce qu'il peut se passer et ce à quoi il faut être vigilant. Enfin, les pêcheurs doivent surveiller l'évolution des cours d'eau et si leur débit augmentent, il faut se mettre en sécurité sur les berges", détaille la chargée de sûreté chez EDF Hydro Alpes.

Des opérations de prévention ont lieu tout le week-end en Isère. Copier

Côté réglementation, la fédération de pêche de l'Isère met à disposition une carte interactive répertorie les 68 domaines du département où la pêche est autorisée. Chaque pratiquant peut pêcher un quota de 6 truites maximum par jour.

La saison de pêche en Isère se terminera le deuxième dimanche d'octobre 2021.