Ouverture de la pêche : après la sécheresse, les truites seront-elles au rendez-vous en Creuse ?

Il devrait y avoir du monde au bord des cours d'eau creusois ce samedi 14 mars. C'est l'ouverture de la pêche sur les rivières de première catégorie. Les passionnés vont de nouveau pouvoir pêcher la truite. Mais beaucoup se posent des questions sur la santé de la population de truites sauvages. En effet les truites fario, une espèce emblématique de la Creuse, ont beaucoup souffert pendant la sécheresse de 2019. Certains cours d'eau sont restés à sec pendant deux mois. Les truites étaient tellement vulnérables que la pêche a été interdite de manière anticipée.

Au magasin "Pêche Nature", de Guéret, les habitués préparent l'ouverture. Samedi, Richard, un pêcheur de la Celle Dunoise sera au bord de l'eau, mais il reste assez pessimiste sur l'état de la population de truites sauvages.

Etant donné l'état des ruisseaux cet été, qui étaient tous à sec dans ma région, on peut s'inquiéter légitimement.

Ce Creusois qui pêche depuis 45 ans, aurait aimé avoir des informations plus précises sur cette espèce avant l'ouverture, pour être certain que les pêcheurs ne s'apprêtent pas à "prendre les dernières truites".

La Creuse, le Thaurion et la Gartempe, épargnés?

Le gérant du magasin, Florent Lavaud ne cache pas non plus son inquiétude. "En général j'essaie d'être quelqu'un d'optimiste, précise-t-il, mais dans les ruisseaux qui ont été secs pendant deux mois, cela veut dire que même la faune subaquatique est foutue. Si quelques truites se sont sauvées dans la rivière-mère, le problème c'est que si elles remontent frayer et qu'elles ne trouvent pas de nourriture dans ces ruisseaux, elles devront de nouveau migrer", suppose-t-il.

Guillaume Perrier, chargé de développement à la fédération de pêche de la Creuse est quant à lui un peu plus rassurant :

C'est sûr, il reste des truites farios. Toutes les rivières n'ont pas été à sec.

La Creuse sur son cours principal, le Taurion et la Gartempe, ces trois rivières vont, je pense, être les points de concentration de pêcheurs qui chercheront les truites sauvages" estime-il. Il s'interroge en revanche sur l'état des populations de truites sauvages sur la Tardes et le Cher, les deux cours d'eau les plus touchés par cette sécheresse.

En juillet 2019, à la Celle-Dunoise, la Creuse était très basse © Radio France - Fabien Arnet

Pour le moment, les pêcheurs n'ont aucune certitude. Aucun comptage n'a été réalisé hors de la période d'ouverture de la pêche. La fédération de la Creuse a prévu de procéder à des pêches électriques au printemps. " C'est un procédé sans danger pour les poissons", assure Guillaume Perrier, chargé de développement, "Mais ça permet de les faire sortir et cela devrait permettre de recenser la plupart des espèces présentes sur une partie de la rivière, pour avoir une idée de la population à un instant T".

Des conditions idéales pour cette ouverture

Contrairement à l'année dernière, les pêcheurs devraient avoir de bonnes conditions pour prendre du poisson ce weekend. Partout en Creuse, le niveau de l'eau est haut. "Les niveaux sont bons voire très bons, l'eau est claire, et la température est presque idéale", estime Guillaume Perrier.

Il faut que les précipitations continuent ces prochains mois pour éviter les sécheresses que nous avons pu connaître ces derniers étés. Sauf mesure exceptionnelle, la pêche à la truite devrait être autorisée jusqu'au 20 septembre. Samedi les pêcheurs pourront tendre leur ligne une demi-heure avant le lever du soleil.

Les ventes de cartes de pêche sont en baisse

Ces sécheresses successives et la diminution de certaines populations de poissons, comme les truites sauvages, ont un impact sur le nombre de pêcheurs. L'an dernier, la fédération a vendu à peine plus de 7000 cartes de pêches. Il y a deux ou trois ans on comptait autour de 8000 pêcheurs en Creuse.

Florent Lavaud dans son magasin de pêche guérétois. © Radio France - Camille André

A en croire Florent Lavaud, qui vend des cartes dans son magasin guérétois la tendance se poursuit: "L'année dernière on a déjà eu une baisse non négligeable des cartes de pêche et cette année c'est encore plus mou". L'été dernier, la sécheresse était telle que la fédération de pêche avait dû prendre la décision de fermer la pêche en rivière de 1ere catégorie, deux mois plus tôt que prévu.

Guillaume Perrier pense que cette mesure aura des conséquences et s'attend à voir le nombre de pêcheurs diminuer encore "j'en suis quasiment certain. Beaucoup de pêcheurs vont se dire, il n'y a plus de truite dans les ruisseaux, donc on ne va pas pêcher la truite".