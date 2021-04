Ouverture de la pêche au brochet en Loire-Atlantique et en Vendée, sans la limite des 10 km

La pêche au brochet et autres carnassiers ouvre ce samedi 24 avril partout en France. Les pêcheurs pourront se déplacer dans tout leur département, et jusqu'à 30 kilomètres de leur domicile si ça se trouve dans celui d'à côté.

Qu'il n'y ait pas de limite dans le département permet quand même de se déplacer assez loin. Les pêcheurs trouvent forcément un endroit qui leur convient.

"L'ouverture de la pêche du brochet est très attendue par nos pêcheurs" résume Vincent Moren, directeur de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Il espère d'ailleurs que ça va permettre de remonter les effectifs, après une année de crise sanitaire un peu compliquée et un nombre d'adhérents globalement en baisse sur le département.

En Vendée, c'est tout le contraire puisque la vente des cartes de pêche a augmenté de 10% ces derniers mois. "On voit bien que les gens retournent aux activités en pleine nature. On est donc très satisfaits de la levée des restrictions pour les pêcheurs, on ne va pas s'en plaindre" explique Michel Morrilleau, président de l'association de pêche La brème de la vie, et vice-président de la Fédération de pêche de son département.