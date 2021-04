Ouverture de la pêche aux carnassiers dans l'Yonne : plus de "no-kill" pour préserver les populations

C'est bien connu : c'était mieux avant...ou pas

En tout cas au bord des cours d'eau, entre deux anecdotes sur les filées qui restent dans les souvenirs, la plupart des pêcheurs, vous le diront, les prises sont de plus en plus rares et dans le temps, ce n'était pas comme ça ! Eh bien oui le brochet, le roi des carnassiers est une espèce en danger, raison pour laquelle , le requin d'eau douce, celui qui attaque ses proies à 50 km/h, est placé sur la liste rouge des espèces vulnérables. Alors les fédérations de pêche ont beau aleviner à l'automne, les populations ne cessent de diminuer, les prises également.

Les brochets sur la liste rouge des espèces vulnérables

Pour lutter contre le phénomène de plus en plus de zones "no-kill" fleurissent sur les cours d'eau et/ou étangs. Ces parcours ou l'on remet le poisson à l'eau après l'avoir pêché se multiplient. Pour cette année dans l'Yonne, quatre nouveaux sites "no-kill" voient le jour, à Gurgy sur l'étang nord-Picardie, à Tonnerre sur le canal de Bourgogne au bief du pont de tonnerre, sur l'Yonne au bief de Gurgy et enfin au bief de Vaux.

Le "no-kill" attire un public plus jeune

Le "no-kill", une nécessité pour tenter de préserver des espèces en danger, mais aussi, un moyen d'attirer des pêcheurs plus jeunes. La pêche au lancer, au leurre est souvent la plus efficace, la plus "sportive" et la moins destructrice pour les poissons, on ferre à la touche, on abîme moins le carnassier.