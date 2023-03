Ouverture de la pêche en Bretagne : "on a hâte de retrouver les copains"

Ce samedi 11 mars 2023, c'est l'ouverture de la pêche jusqu'au dimanche 17 septembre 2023. Une saison ou chez nous en Bretagne, on pourra pêcher principalement de la truite dans nos courts d'eau. Un moment très attendu par les passionnés.

ⓘ Publicité

Six mois d'attente pour les 20 000 pêcheurs en Ille-et-Vilaine, ça commençait à être long, comme l'explique Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche du 35. "C'est vrai que c'est la pêche populaire par excellence, la pêche de la truite. On arrive à associer tous les pêcheurs de toutes les origines et c'est vraiment la pêche qui est attendue. Et c'est un moment de plaisir profond. Moi le premier, c'est le moment où on retrouve les copains et on est au bord de l'eau et on se fait plaisir".

Alors il y a quand même des règles à respecter. D'abord, il faut se munir d'une carte de pêche au prix de 80 € à l'année, respecter ensuite les dimensions des poissons 23 cm au minimum. Sinon, il faut le remettre à l'eau. Et puis pas plus de six truites par personne. "On a dans nos pêcheurs de nos adhérents des gens qui prennent du plaisir à remettre le poisson à l'eau. Mais on a aussi des pêcheurs qui apprécient d'aller chercher son poisson et de pouvoir le partager en famille ou entre amis le soir", explique Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche en Ille-et-Vilaine.

L'argent récolté par les licences de pêche sert à acheter des marais afin de préserver la biodiversité. © Radio France - Valentin Plat

"Nous avons un rôle à jouer pour mesurer la sécheresse"

La fédération de pêche va faire un comptage précis et dresser l'évolution des espèces dans les prochaines semaines, notamment pou mesurer l'impact de la sécheresse en Bretagne. "Aujourd'hui, on n'a plus forcément les mêmes populations de poissons dans nos cours d'eau. On peut voir qu'il y a une érosion de certaines espèces parce que différentes espèces comme les salmonidés qui demandent d'avoir une eau de qualité, une eau parfaitement oxygénée, on peut se rendre compte qu'il y a une biodiversité qui disparaît progressivement", souligne Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche en Ille-et-Vilaine.

"Notre rôle, ça va être de trouver des solutions, d'adapter nos pratiques et de par l'argent des pêcheurs, en menant des actions de restauration ou des actions de protection pour favoriser, pour essayer de trouver des solutions pour cette biodiversité perdure. Notre crainte, elle va être de se rendre compte dans les prochains mois, véritablement l'impact que cette sécheresse a eu et comment adapter notre pratique", développe Jérémy Grandière. Actuellement, l'argent récolté par les licences de pêche sert à acheter des marais afin de préserver la biodiversité.