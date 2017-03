Ouverture de la pêche à la truite : 10.000 poissons ont été rajoutés dans les cours d’eau de l’Indre

Sortez vos cannes à pêches ! Le jour tant attendu par les pêcheurs est enfin arrivé : la pêche à la truite ouvre ce samedi 11 mars 2017, dès 6h du matin. Et le département de l’Indre a sorti les gros moyens.

C’est LE jour le plus important pour une majorité de pêcheurs, nous explique le garde de pêche Freddy Renaud. Plus de la moitié des 12.000 pêcheurs encartés à la Fédération de pêche de l’Indre seront massés sur les berges des ruisseaux de première catégorie ce samedi 11 mars, pour attraper des truites.

A cette occasion, une vingtaine d’associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) sur les 48 que compte le département indrien ont mené des opérations de rempoissonnement. 10.000 truites, fario et arc-en-ciel, ont été rajoutées dans les ruisseaux.

Les truites sont transportées dans des bassines jusqu'à onze points de rempoissonnement © Radio France - Armêl Balogog

Un investissement de plusieurs dizaines de milliers d’euros nécessaire selon Christophe Gajda, garde de pêche, pour préserver les truites sauvages, dont le nombre diminue à cause des effets des activités humaines (agriculture, routes, réchauffement climatique, etc) sur leur milieu naturel. Et aussi pour préserver l’activité pêche : chaque personne peut attraper six truites par jour.

Excursion à Argy, où une opération de rempoissonnement a été réalisée vendredi 10 mars à onze endroits différents répartis sur quatre ruisseaux, avec des truites venant de la pisciculture du Talbat dans la Vienne, et sous l’œil aguerri du président de l’AAPPMA de Buzançais, Alban Mazerolles.

Reportage - Opération de rempoissonnement à Argy (Indre)