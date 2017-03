Ouverture de la pêche à la truite ce week-end dans le Poitou

Ce samedi 11 mars c'est l'ouverture de la pêche à la truite. Amateurs et passionnés vont pouvoir titiller les salmonidés dans les cours d'eau du Poitou. Mais avant cela, les bassins et rivières sont repeuplés de poissons venus d'élevage comme à Chauvigny.

Les truites fario ou arc-en-ciel, nagent insouciantes dans les 36 bassins de la pisciculture du Talbat à Chauvigny. Ici, les poissons grandissent et grossissent tranquillement pendant 12 à 18 mois. Ceux qui ne seront pas revendus aux grandes surfaces pour être consommés iront rejoindre leur milieu naturel et titilleront les cannes des pêcheurs amateurs.

Truites Fario et Arc-en-Ciel

Parmi ces truites, différents spécimens sont relâchés. Facilement reconnaissable, l'arc-en-ciel, originaire des Etats-Unis, possède des couleurs vertes et mauves. Cette espèce, incapable de se reproduire dans nos cours d'eau est élevée et relâchée uniquement pour le plaisir des pêcheurs, a contrario de la truite fario. Ce poisson local est réintroduit dans les rivières afin de perpétrer l'espèce. Plus discret, ce poisson est aussi plus difficile à attraper.

10 tonnes de poissons remises à l'eau

Mais quel que soient les poissons, les règles d'empoissonnement des eaux sont strictes. Jean-Paul Boureau, gérant de la pisciculture de Chauvigny, mesure régulièrement les truites. "Pour qu'un pêcheur puisse les capturer et conserver il faut qu'elles mesurent au moins 25 centimètres", explique-t-il. Au total, ce sont 10 tonnes de poissons qui vont sortir de ses bassins pour rejoindre les plans d'eau et rivières de la Vienne.