Ouverture de la pêche : les Alpes-Maritimes sont en pointe

Ce samedi 11 mars, c'est l'ouverture de la pêche en première catégorie, résumée un peu vite parfois par "ouverture de la truite". Les Alpes-Maritimes accueilleront ainsi sur des dizaines de cours d'eau, des centaines de pêcheurs dont le profil a bien changé.

Ceux qui sont restés sur l'image du pêcheur en botte, casquette de grand père sur la tête, cigarette aux lèvres et veste de treillis peuvent se rhabiller... ou presque ! Le stéréotype existe encore mais aujourd'hui on trouve également beaucoup de jeans et de baskets au bord des torrents de montagne. La pêche a fait sa révolution au début des années 2000.

Révolution au niveau du matériel (leurres artificiels, carbone à tous les étages et fils high-tech), au niveau de la communication (internet, réseaux sociaux, vidéos...) mais aussi et surtout au niveau des mentalités. "Ce qui a fait le plus de mal à la pêche, c'est le congélateur, explique le nouveau président de la fédération départemental de la pêche, Jean-Luc Cerruti. On a été des prédateurs et on a vidé les rivières. Maintenant certains ont compris. On reconstruit mais ce sera long".

Une bonne qualité de l'eau

Avec 4800 km de cours d'eau dont 3600 classés en première catégorie, le département des Alpes-Maritimes se classent quatrième en France pour la longueur de ses rives. Mais certaines rivières enserrées, dans une urbanisation dense, ont souffert.

"Nous avons beaucoup fait de progrès sur la qualité de l'eau, explique Jean-Luc Cerutti. Nous rempoissonnons dans certains secteurs mais d'autres, et nous avons été pionniers en la matière, sont laissés en gestion naturelle. Dans ces endroits, les pêches électriques montrent que les poissons sont revenus et se reproduisent bien. C'est pour nous un grande victoire".

De plus en plus de no-kill

Autre changement qui se verra à cette ouverture 2017, la mentalité du pêcheur. "Nous sommes de plus en plus à pêcher en no-kill, explique Patrick Pontet, passionné azuréen. Ça signifie que nous relâchons les truites que nous capturons. On fait une photo et hop ! On la remet à l'eau. Alors oui, avoue celui qui n'a raté aucune ouverture depuis 42 ans, le premier jour j'en garde une ou deux mais ensuite, je relâche tout."

Relâcher les poissons et particulièrement les géniteurs est un passage obligé pour repeupler correctement tous les torrents et rivières qui descendent des Alpes-du-Sud. La fédération départementale a également, ces dernières années, développé des parcours dit de "découverte" et d'autres dit "sportifs". L'avantage est alors double : satisfaire des pratiquants occasionnels en aménageant ces lieux et en lâchant périodiquement des poissons d'élevage tout en soulageant d'autres secteurs plus fragiles.

"Faire monter les touristes-pêcheurs vers le haut-pays".

"Nous avons vendu 8448 cartes de pêche en 2016. Nous sommes plutôt satisfaits, reconnait Jean-Luc Cerutti. Mais ce que nous aimerions maintenant c'est faire connaitre la Côte d'Azur comme une vraie destination de pêche. Faire monter les touristes du littoral vers le haut pays.

Vous vous rendez-compte, s'enthousiasme-t-il, chez nous on peut dans la même journée pêcher une truite dans le haut pays, un brochet en deuxième catégorie puis terminer en accrochant une dorade sur le bord de mer !"

Le site de la fédération pour la pêche des Alpes-Maritimes.