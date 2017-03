Ouverture de la saison de pêche : il faut penser à acheter sa carte

L'ouverture de la saison de la pêche, de la pêche à la truite plus précisément, c'est ce samedi matin à partir de 6h53. Jusqu'en septembre, les férus de pêche pourront librement pratiquer leur passion et surtout partager des moments ensemble.

Plus d'un million et demi de français licenciés à la fédération de la pêche sont heureux de cette nouvelle saison qui commence. Dans le Calvados, malgré des situations qui ne sont pas idéales compte tenu du niveau de crue suite aux récentes pluies, les pêcheurs se préparent.

Au magasin Terres et Eaux à Fleury-sur-Orne, deux associations sont venues vendre des cartes de pêche aux amateurs. Le principe est simple : il existe différents tarifs et différentes formules mais pour pêcher il faut avoir son autorisation. Chaque association a en charge un secteur... et applique les principes qui sont les siens.

Par exemple, la société de Mickaël Delaunay, l'Hameçon Versonnais, qui compte près de 700 membres, est l'une des premières à avoir institué les parcours "no kill" sur lesquels on ne tue pas les poissons. Depuis, d'autres associations s'y sont mis. La May-Enne qui elle aussi vend des cartes de pêche dans la région propose aussi des parcours "no kill".

Pour les deux associations, il est important de revenir une pêche plus traditionnelle avec moins de poissons mis à l'eau et plus d'attention portée au milieu aquatique.

Pour Mickaël Delaunay, l'ouverture de la saison est avant tout un moment de convivialité

Plus d'informations à retrouver sur le site de la fédération de pêche du Calvados.

