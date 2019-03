Ouverture de la truite : Le grand jour pour les pêcheurs et les rares femmes qui taquinent le poisson

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

La scène se déroule à Saint-Bonnet-près-Riom, juste en contrebas du pont sur le Sardon. Plusieurs pêcheurs locaux attendent fébrilement le pisciculteur et son précieux chargement. "Nous allons relâcher près de 350 kilos" précise Grégory Gomez, qui donne ses consignes à la veille de l'ouverture. Les truites sont dispatchées dans les différents cours d'eau choisis. "On a du s'adapter, car on manque d'eau, les niveaux sont très bas alors qu'on est en début d'année" s'inquiète le président de l'association riomoise.

Manque d'eau

"Il arrive". Les bénévoles s'activent en apercevant Fabrice Bessege, qui a élevé les truites dans les Combrailles près de Pionsat. Le pisciculteur livre l'association pour la première fois. "Notre précédent fournisseur préfère désormais la grande distribution qui lui achète le poisson plus cher" explique Grégory Gomez.

Comme un symbole, parmi les pêcheurs présents, une seule femme. Sylvie Levadoux, est l'une des quatre garde pêche du Puy-de-Dôme. "C'est dans mes gènes" poursuit celle qui dit n'avoir aucun problème, y compris lors des contrôles, "je pêche depuis que j'ai 7 ans, et je suis respectée, j'invite d'ailleurs les femmes à faire le premier pas, elles vont découvrir la nature, et ça leur fera le plus grand bien". Mais elles ne sont que 5% parmi les pêcheurs.

Sylvie Levadoux est l'un des rares garde pêche en Auvergne © Radio France - Jean-Pierre Morel

Pourtant, elles bénéficient d'un tarif promotionnel avec une carte annuelle à 33 euros, contre 74 pour ces messieurs. "Mais ça ne suffit pas" se lamente Guy Godet, le président de la fédération du Puy-de-Dôme, qui compte 21 000 adhérents. "On essaye de faire en sorte qu'elle soient plus nombreuses". Car le terrain de jeu est immense en Auvergne. On compte 11 000 kilomètres de rivières et cours d'eau dans le Puy-de-Dôme par exemple.

On ne dort pas toujours très bien la veille de l'ouverture... Guy Godet, président de la fédération du Puy-de-Dôme

Une fois que les truites ont été relâchées. reste à patienter quelques heures. "On ne réintroduit les poissons que la veille, sinon les braconniers arrivent illico avec leur javel..."

Mais s'il est possible de taquiner la truite dès ce samedi, il faudra patienter théoriquement jusqu'au 1er mai pour le carnassier.