L’inauguration ce mercredi du bistro-épicerie SO France à Singapour. Le lieu est désormais ouvert et va offrir une vitrine aux nombreux produits de Nouvelle-Aquitaine qui y sont mis en valeur. Sur 400 m2 carrés, on trouve un restaurant bistrot, une cave à vin, une épicerie et un espace pour des cours de cuisine. Le tout dans la cité-état qui est la porte d’entrée de toute l’Asie du Sud-est. Et l’inauguration hier a permis de constater que la France et ses produits attirent toujours même à l’autre bout du monde.

Dégustation d'huître made in Singapour. © Radio France - Yves Maugue

Des huîtres sans citron et sans échalote

Trois cents invités, une scène installée au pied de deux immenses gratte-ciels et les producteurs de la région Nouvelle-Aquitaine venus présenter leurs fromages, foie gras, jambon et huîtres. SO France; le bistro-épicerie a ouvert ses portes à Singapour. "Aujourd'hui, on a servi les huîtres sans citron et sans échalote, témoigne Marc Druart, qui produit les huîtres Papilllon sur le Bassin d'Arcachon. On joue groupé, on fait découvrir le goût et on parle avec le peu d'anglais que l'on maîtrise mais c'est vraiment super".

Les producteurs ont joué collectif à l'image de Martine et Marc Druart, ostréiculteurs, qui encadrent Bruno Stora, de PaneHestia qui fabrique des gâteaux basques. © Radio France - Yves Maugue

Une gastronomie française accessible

Au-delà des bonnes impressions liées à l'inauguration, il s'agit de redonner sa place à l'international à la gastronomie française. "On a besoin de se mobiliser collectivement pour promouvoir la gastronomie française dans le monde entier, témoigne Thierry Blandinières, le directeur général d'InVivo le groupe coopératif associé à l'AANA (Agence de l'Alimentation de la Nouvelle-Aquiaine) dans ce projet. On parle beaucoup de l'Italie et de sa diaspora présentes partout dans le monde avec une cuisine très accessible. Il fallait redéfinir une gastronomie française accessible autour du bistrot".

L'heure de l'inauguration pour le bistro-épicerie SO France. © Radio France - Yves Maugue

Mais le pari ne sera gagnant que si les clients répondent à l'appel. Les premiers mois seront décisifs face à une concurrence très forte. Singapour compte près de 8.000 restaurants sur son territoire.