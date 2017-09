Ce qu'il faut savoir sur l'ouverture de la chasse en Dordogne

Ce dimanche 10 septembre marque l'ouverture générale de la chasse en Dordogne. 20.500 périgourdins sont concernés cette année. Voici ce qu'il faut savoir sur la chasse en Dordogne.

C'est la rentrée pour les chasseurs. Ce dimanche ils retournent en forêt et dans les champs pour chasser le petit gibier. En Dordogne, on en compte 20.500 cette année. L'ouverture officielle aura lieu à 8h du matin.

Quel gibier peut être chassé et jusqu'à quand ?

A partir de ce dimanche il est notamment possible de tirer la perdrix rouge et grise, le lapin de garenne, le blaireau et le renard. Les battues aux chevreuils et aux daims vont reprendre ce dimanche également. La préfecture de Dordogne a publié sur son site les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour ces différentes espèces. La saison se terminera le 28 février 2018.

Le sanglier peut être chassé tous les jours

C'est une nouveauté cette saison. Le sanglier pourra désormais être chassé tous les jours. L'an dernier plus de 10.000 bêtes ont été prélevées mais les agriculteurs se plaignent encore régulièrement des dégâts causés par ce gibier dans les cultures. L'animal se rapproche aussi des agglomérations. Depuis le 1er juin, il était possible de chasser l'animal en battue sur autorisation mais aussi à l'approche, sans chien. Il semble néanmoins que cette ouverture anticipée n'ait pas eu les effets escomptés.

La sécurité au cœur des préoccupations

Avec deux morts et un blessé grave dans des accidents de chasse l'an dernier, la fédération de chasse met cette année encore l'accent sur la sécurité. En plus des miradors installés pour favoriser les tirs fichés, des demi-journées de sécurité ont été organisées sur le terrain. Près de 300 sociétés de chasse du département et au total près de 4.000 chasseurs ont participé à ces stages.