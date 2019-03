L'abattoir de Bordeaux Métropole est opérationnel à Bègles, à l'initiative du Groupement des Eleveurs Girondins

Le nouvel abattoir de Bègles est entré en action. Depuis la fermeture en 2011 des abattoirs de Bordeaux, la métropole bordelaise n'abritait plus ce type d'installation.

Bègles, France

Après une période de test, le nouvel abattoir de Bègles a commencé à fonctionner, dans la zone d'Hourcade, tout près de la rocade. Depuis la fermeture de l'abattoir de Bordeaux en 2011, la Gironde n'en comptait plus qu'un, celui de Bazas.

Le Groupement des Eleveurs Girondins a porté ce projet de plus de 4 millions d'euros cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et des fonds européens. Le Groupement rassemble 150 éleveurs dont la devise est " De la fourche à la fourchette" pour symboliser la démarche de circuit court entre le producteur et le consommateur.

L'abattoir de Bègles traitera environ 700 tonnes de viande bovine et ovine par an. Jusqu'à maintenant, les éleveurs devaient transporter leurs bêtes jusqu'à Bergerac pour les faire abattre.

Sur la chaîne, entre l'éleveur et le consommateur de l'agglomération bordelaise, il manquait un maillon essentiel, estime Claude Dubedat, responsable de la filière ovine au groupement, celui de l'abattage.

La transparence sur les conditions d'abattage

Ouvrir un abattoir en 2019, c'est aussi appliquer des normes très strictes, sanitaires bien sûr mais aussi dans le registre du respect des animaux. Un point sur lequel insiste Philippe Nompeix, le directeur général du Groupement des Eleveurs girondins. Autre exigence mise en oeuvre, la transparence sur les conditions d'abattage : le visiteur pourra suivre le processus sur une mezzanine à travers une baie vitrée.

Le site de Bègles Hourcade abrite également le 5ème point de vente directe du Groupement des Eleveurs girondins.