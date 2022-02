Avec "Ouvre ton bec !", les petits éleveurs landais élèvent la voix face à la grippe aviaire

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : la dernière vague de grippe aviaire (la quatrième en six ans) a fait beaucoup de dégâts dans les Landes. Plus d'un 1,6 millions d'animaux abattus et des éleveurs à bout de nerfs. "Il y a une vraie détresse dans nos fermes et il faut que tout le monde en prenne conscience" explique Mélanie Martin, la présidente du Modef 40, le Mouvement de défense des exploitants familiaux. Avec la Confédération paysanne 40, les AMAPS landaises et l'Association des producteurs traditionnels de foie gras et volaille plein air, Mélanie Martin vient de monter le collectif "Ouvre ton bec !".

S'unir et porter un message commun

Pour la présidente du Modef 40, si rien ne change, la filière fonce droit dans le mur :

Sur ce dernier épisode d'épizootie, les contraintes sanitaires ont été plus drastiques, plus draconiennes, avec la mise en place de la claustration. Quelques mois plus tard, on en arrive au même résultat, avec tous ces animaux morts... C'est essentiel de s'unir pour parler d'une même voix auprès des services de l'Etat.

Le collectif veut rabattre les cartes du jeu. Et pour cela, il faut changer les règles, notamment chez les grands groupes (Labeyrie, Delpeyrat, Euralis) et leurs élevages intensifs : "Leur responsabilité est entière, selon Mélanie Martin. Avec ces stratégies, ils ont mis à mal la filière. L'idée c'est de dire qu'il faut baisser les densités, mieux payer les producteurs, et privilégier la qualité". Et pour se faire entendre, les membres du collectif vont bientôt "ouvrir leur bec" : une manifestation est prévue le 5 mars à Mont-de-Marsan.