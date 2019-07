"Ouvrez la cage aux oiseaux" : les chasseurs du Poitou lâchent 9.000 faisans dans le Montmorillonnais

Il s'agit du plus grand programme de réintroduction du faisan sauvage en France.

Montmorillon, France

Il possède un chant caractéristique, le plumage couleur châtaigne, une longue queue aux pointes de rouge et vert, ainsi qu'une collerette blanche autour du cou. Roi du gibier à plumes jadis chassé à outrance, le faisan pourrait bien faire son retour dans la campagne montmorillonnaise. La Fédération de chasse de la Vienne entame cet été un lâcher de 9.000 faisans sauvages dans le Sud-Vienne, dont un millier d'oiseaux ce mardi 30 juillet.

"Ne tirez pas ces oiseaux-là ! Tout le monde sera content au printemps le matin en ouvrant sa fenêtre d'entendre des coqs chanter ou de croiser quelques oiseaux sauvages" (Emmanuel Coussy, technicien à la Fédération de Chasse de la Vienne)

Les communes de Montmorillon, Lathus-Saint-Rémy, Saint-Léomer, Bourg-Archambault, Journet, La Trimouille et Liglet, à la limite avec l'Indre, accueillent cet été le plus grand plan de réintroduction du faisan sauvage en France.

"Aujourd'hui, nous projetons de réintroduire des faisans issus de souches sauvages, repris par l'intermédiaire des agents de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, nous élevons des poussins de ces oiseaux-là que l'on relâchera sur deux départements, la Vienne et la Haute-Vienne", explique Emmanuel Coussy, le chef d'orchestre de l'opération au sein de la Fédération départementale des chasseurs.

Un sanctuaire de 80.000 hectares où il sera interdit de chasser le faisan jusqu'en 2025

Ce plan de réintroduction vise à relâcher dans la nature 9.000 faisans sur une durée de trois ans, à raison de 3.000 oiseaux chaque année, sur une superficie de 30.000 hectares. La chasse de l'espèce sera interdite jusqu'en 2025 sur une superficie de 80.000 hectares. Ce programme a pour objectif de réimplanter le faisan sauvage qui a trop longtemps fini dans la gibecière des chasseurs.

"On a peut-être un peu tardé à le faire, alors surtout, qu'on ne nous en veuille pas de le faire maintenant, parce qu'on veut enfin s'attaquer à la disparition du petit gibier de nos campagne" (Michal Cuau, président de la Fédération de Chasse de la Vienne)

"Il y a trente, quarante, cinquante ans, on ne se posait pas ce genre de question, les territoires étaient abondants, sans rien faire, il y avait du perdreau et du faisan, les gens chasser, raconte Emmanuel Coussy. On aurait probablement dû s'en soucier. Moi ça fait trente ans que l'on dit à nos adhérents, attention il y a de moins en moins d'oiseaux, mais les choses ne sont pas simples à changer, certains diront qu'il est sûrement trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire".