Ovinpiades au salon de l'Agriculture : les deux Berrichons ne remportent pas le concours

C'est un très beau parcours que viennent de réaliser Erwan Sigaud et Jérémy Vinet. Les deux Berrichons étaient au Salon de l'Agriculture samedi 22 février pour participer à la finale des 15ème Ovinpiades. Tous les deux fils d'éleveurs, tous les deux âgés de 19 ans, et tous les deux passionnés d'élevage ovin. Ils étaient parvenus à se qualifier pour la finale nationale. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à l'emporter. Erwan arrive à la 15ème place tandis que Jérémy se classe 19e. Sur 39 concurrents, c'est malgré tout une belle performance. Et nul doute que les deux jeunes qui suivent des études pour devenir agriculteurs garderont un souvenir de cette belle expérience.

Les sept épreuves se sont étirées sur quasiment toute la journée. Les candidats étaient notés pour chacune. Il fallait par exemple trier les brebis ; parer les ongles des moutons ; saisir, déplacer et immobiliser les animaux pour évaluer l'état de santé des brebis ; et réussir une épreuve de génétique pour déterminer le meilleur producteur...