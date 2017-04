Prix, aides, Europe : la présidentielle vue par des agriculteurs bas-rhinois

À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu vous donne la parole. Qu’attendez-vous de ce scrutin ? On a posé la question à un éleveur d'Oberhausbergen et à un céréalier de Schirrhein.

Cela fait 27 ans que Jacky Ernwein est installé à Oberhausbergen avec son élevage de vaches allaitantes charolaises. Et quand on évoque avec lui l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 23 avril, il répond : "Je ne crois plus au Père Noël. Je n'attends rien de cette élection". Le son de cloche est le même à Schirrhein, où Christian Schott cultive maïs, colza, blé, soja, pois fourragers ou encore oignons sur 180 hectares. Ce céréalier, qui avait pris l'habitude de voter à droite, ne s'est "pas encore décidé". Et de préciser :

Aucun des candidats n'écoute vraiment le désespoir dans l'agriculture et ne propose de solutions

Christian Schott, céréalier à Schirrhein, ici en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Une chose est sûre : Christian Schott ne votera pas pour Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que la candidate Front national veut sortir de la Politique agricole commune. "Je voterai pour quelqu'un qui continuera à défendre l'Europe, explique le céréalier. Car la France n'a pas les moyens de soutenir à elle seule son agriculture. Et elle doit rester ouverte sur les marchés internationaux." Sortir de l'euro serait "un retour en arrière", acquiesce Jacky Ernwein.

Prix rémunérateurs et protection contre les aléas du marché

C'est sur les prix que les deux agriculteurs, déçus, aimeraient voir les candidats développer des propositions. Si Jacky Ernwein souhaite "des prix rémunérateurs et sans aides", Christian Schott demande une "politique pour protéger les agriculteurs contre les aléas des marchés". Car les fluctuations des cours des céréales empêchent les exploitants de voir l'avenir, dit-il, de "prévoir leurs revenus et leurs investissements".

Jacky Ernwein, éleveur à Oberhausbergen, ici en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

À ces deux agriculteurs bas-rhinois, ne parlez surtout pas des candidats Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui veulent pousser à la transition vers une agriculture écologique. "Irréaliste", s'exclame Jacky Ernwein. Quant au plan Marshall de l'agriculture proposé par Emmanuel Macron, il est accueilli avec une moue dubitative. Mais c'est peut-être pour le candidat d'En Marche, ou pour François Fillon, que Christian Schott et Jacky Ernwein pourraient donner leur voix le 23 avril... à moins qu'ils ne choisissent personne. "Je me demande franchement si je vais aller voter", conclut Jacky Ernwein.