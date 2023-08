"Papilles et Provence", des sirops naturels aux saveurs du Vaucluse

Ancienne ingénieure, Elodie s'est lancée dans la fabrication de sirops en 2020. Aujourd'hui, elle commercialise ses créations sur son site Internet, et travaille avec une vingtaine de point de vente.

Des fruits et des plantes de la région

Originaire de Sault, Elodie Fructus s'approvisionne avec des plantes et des fruits provenant exclusivement de la région : "travailler avec les fruits locaux et frais, c'est vraiment le but ! On a la fraise de Carpentras, les abricots et les pêches de Monteux, la verveine et le basilic de Pernes-les-Fontaines ... et la lavande, je vais la chercher à Sault".

"Comme une confiture ! "

Avec leurs saveurs originales aux couleurs du Vaucluse, les sirops de " Papilles et Provence " sont naturels. La recette ? Ni colorants, ni jus de fruits concentrés, mais des vrais fruits et une quantité minimale de sucre : "je mesure le taux de sucre dans les fruits, pour ne pas mettre du sucre au hasard. Je rajoute juste ce qu'il faut pour avoir l'appellation sirop. C'est quasiment moitié jus de fruits, moitié sucre ... comme une confiture ! ".

La lavande, une saveur en vogue

Parmi ses créations, l'assemblage abricot/lavande connaît un succès particulier, notamment chez les touristes : "je pense que c'est la lavande qui plaît pas mal", analyse Elodie avec un sourire. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, "Papilles et Provence" commercialise sa toute nouvelle création : un sirop 100% lavande.