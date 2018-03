A Pâques, on chasse les oeufs en chocolat... Mais on mange aussi de l'agneau. Une tradition ancestrale, qui perdure chez nous, même si la viande d'agneau a parfois souffert d'une mauvaise réputation. Reportage dans un élevage icaunais.

Yonne, France

Le domaine de Vauthion, près de Toucy, est un élevage familial. Gilles et Océane Abry, père et fille, élèvent ensemble 120 brebis et leurs petits. Et c'est la pleine saison des naissances, en ce moment. "Les agnelages sont de mars à juin environ", explique Océane Abry. "On élève les agneaux pendant cinq à dix mois, ce qui nous permet de commercialiser leur viande jusqu'à cette période, Pâques."

"Pendant des années, les gens étaient déçus de l'agneau"

Une période prospère pour le domaine, qui fonctionne en vente directe depuis sa propre boucherie, gérée par le père, Gilles Aubry. "On a commercialisé cette semaine l'intégralité des agneaux qui nous restaient disponibles à vendre, soit une douzaine d'agneaux." Cette année, la demande était au rendez-vous... Pourtant, cette viande n'a pas toujours eu la cote. "Pendant bien des années, les gens étaient déçus de l'agneau qu'ils pouvaient trouver sur le marché. Un produit fort en goût, qui ne donnait pas vraiment l'envie d'en reprendre."

La Nouvelle-Zélande inonde le marché

Un désamour lié à la provenance et la qualité de la viande, selon Océane Abry. "Dans les grandes surfaces, on trouve beaucoup de viandes issues d'Espagne, de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Très peu de viande française et locale. Il y a un vrai manque aujourd'hui." Conséquence : "Les gens ont pris l'habitude de moins consommer, mais quand on leur propose, ils sont tout à fait enclins à en racheter et relancer cette tradition de l'agneau de Pâques." Une aubaine pour nos petits producteurs de l'Yonne. En Puisaye, ils sont un peu plus d'une centaine.