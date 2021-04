Pâques : l'agneau du Trièves a toujours la cote sur les tables iséroises

Éric Vallier, accompagné d'une brebis et d'agneaux, à la ferme du Pas de l'Aiguille (Isère).

Pâques, ce sont, bien sûr, les œufs en chocolat cachés dans le jardin mais une autre tradition marque le week-end pascal, celle de manger de l'agneau ! Les bêtes du Trièves sont particulièrement recherchées à cette période de l'année et la crise sanitaire n'a pas entaché la coutume.

Pour Pâques, les ventes de viande d'agneaux doublent

Éric Vallier élève 200 brebis à Chichilianne, dans sa ferme du Pas de l'Aiguille d'une superficie d'environ 100 hectares et dans laquelle il prépare et vend directement sa production. La semaine de Pâques, il double ses ventes, preuve que, malgré la crise sanitaire, la tradition de l'agneau pascal est toujours très importante. "On a besoin de manger de l'agneau à Pâques, malgré toutes les contraintes", témoigne l'éleveur qui a tout de même dû s'adapter à la situation. _"_Les grosses pièces trouvent difficilement preneur en ce moment. Auparavant, j'avais beaucoup de demandes pour des gros gigots pour les réunions familiales à Pâques. L'année dernière, avec le confinement, je vendais surtout des petites tranches de gigot. Cette année, c'est différent car les gens peuvent se regrouper. J'ai de la demande pour des petits gigots, pour quelques personnes seulement. C'est l'avantage d'avoir un labo à la ferme, je peux m'adapter à la demande du client", détaille Éric Vallier.

La tendance du "consommer local" perdure

Loin de l'avoir mis en difficulté, la crise sanitaire a, au contraire, rapporté des clients à l'éleveur isérois : "J'ai beaucoup plus de demandes de la part _des consommateurs locaux_. Pendant le premier confinement, ils ont cherché des produits proches de chez eux et de nombreux clients qui habitent à seulement 5 kilomètres ont découvert mon point de vente. La pandémie a fait bouger les lignes, tous les producteurs locaux ont pu le constater", raconte Éric Vallier.

L'éleveur vend sa viande d'agneaux directement à la ferme mais il est préférable de commander avant car la période est chargée. Éric Vallier sera également présent sur le marché de Clelles ce dimanche matin où il vendra quelques pièces pour Pâques.