Pâques: en Occitanie, les éleveurs d'agneaux n'arrivent plus à vendre leurs productions

Pâques, c'est déjà ce dimanche et lundi prochain. Mais cette année, pas de repas de famille, ou du moins en plus petit comité, confinement oblige. Et qui dit moins de monde, dit proportions plus mesurées. "On ne va pas vendre des gigots d'agneaux de deux kilos à une famille de trois-quatre personnes pour Pâques, elles auraient de quoi manger pour deux semaines", ironise Jean-Pierre Arcoutel, un éleveur du Quercy dans le Lot. L'Occitanie est la première région ovine de France, et de loin, avec un tiers du cheptel national de moutons, de brebis et d'agneaux.

Huit labels en Occitanie

Dans la région, les départements qui comptent le plus d'élevage sont le Lot, l'Aveyron et le Tarn, mais aussi la Lozère. Agneau fermier du Quercy, agneau laiton de l'Aveyron ou encore Lou Paillol... Au total, il existe pas moins de huit labels pour les agneaux de la région Occitanie. Des labels signe de qualité pour les éleveurs, qui comptent bien souvent sur la période de Pâques pour écouler une bonne partie de leur production.

Des ventes en chute libre

Faute de restaurants ouverts, le marché de l'agneau est maintenant complètement bouché. Néanmoins, "grâce à l'investissement des producteurs, des distributeurs et de la profession, des éleveurs ont pu écouler une partie de leurs stocks pour la fête chrétienne de Pâques" selon Jean-Pierre Arcoutel. Le problème se pose maintenant pour les semaines à venir.

Un calendrier chargé

Hasard du calendrier, les fêtes des trois grandes confessions, juive, chrétienne et musulmane sont concentrées au mois d'avril et de mai cette année. Ce qui aurait du être une aubaine pour les éleveurs se transforme maintenant en cauchemar, puisque faute de place sur le marché, une bonne partie de la production ne pourra pas être vendue.

L'agneau a cette particularité qu'il perd en valeur au fil du temps. Nous les éleveurs, nous le préparons pour Pâques pour avoir une bonne viande. Le problème, c'est que plus le temps passe, et plus l'agneau perd en saveur." - Laurent Cavaignac, éleveur à Roussénac en Aveyron.

Les éleveurs risquent donc de se retrouver avec de la viande d'agneau invendable, faute de débouchés dans les semaines à venir. En Occitanie, l'inquiétude est grande pour la filière ovine. "Tout va se jouer dans les semaines qui viennent" pour Karen Statkiewicz, la directrice de l'INTERBEV Occitanie, l'interprofessionnelle de la viande et du bétail dans la région.

Des pièces plus adaptées

Pour répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs, les professionnels sont aujourd'hui obligés de s'adapter. "Dans les supermarchés, la viande est maintenant vendue dans les rayons libre-service. Les pièces ont changé, on vend maintenant des gigots raccourcis, des pièces découpées pour attirer les clients" affirme Karen Statkiewicz de l'INTERBEV Occitanie.

Les éleveurs de la région appellent maintenant les consommateurs à manger de l'agneau français pour soutenir la filière. "Une filière qui reste tout de même très fragile", selon Jérôme Redoulès, le président de la Fédération Ovine du Tarn, et qui aurait bien besoin d'un bon coup de pouce pour les semaines à venir.