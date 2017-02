Pari gagné pour les éleveurs laitiers du Vignoble qui ont lancé leur propre marque

En septembre dernier, une poignée de producteurs de lait a lancé sa propre laiterie à Remouillé et sa propre marque, "En direct des éleveurs". Six mois après, ça marche tellement bien qu'il manque de matière première et qu'ils cherchent de nouveaux éleveurs.

C'était un pari osé, il est gagné par les éleveurs laitiers qui ont lancé, en septembre, leur propre laiterie à Remouillé et leur propre marque de lait, "En direct des éleveurs". Six mois après, les 14 agriculteurs installés en Pays-de-la-Loire et en Nouvelles-Aquitaine produisent 600.000 litres de lait chaque mois et ils le vendent dans 270 supermarchés Leclerc et Système U dans les deux régions. Ça marche tellement bien qu'ils manquent de matière première et qu'ils cherchent de nouveaux éleveurs pour continuer de se développer.

Des demandes de renseignement de toute la France et même de l'étranger

Tous les jours, Fabrice Hégron, qui a lancé le projet et qui dirige maintenant la laiterie, reçoit de nombreux messages. Des éleveurs qui voudraient savoir comment il a fait pour faire la même chose chez eux, des magasins qui voudraient vendre le lait, des étudiants qui voudraient venir se former... "Si je regarde les derniers mails, j'en ai qui viennent des Ardennes, de l'Orne, du sud de l'Isère, mais aussi de Belgique et d'Italie ! "

Les éleveurs ne peuvent pas nous rejoindre seulement pour le prix, ils doivent s'impliquer dans tout le fonctionnement de la laiterie

Dans le lot, il y a aussi des éleveurs qui voudraient rejoindre la laiterie parce qu'ils savent qu'elle paie mieux que les industriels classiques. "Mais un producteur qui ne veut venir chez nous que pour le prix, c'est non", prévient Fabrice Hégron. "Nous, on cherche des gens qui veulent s'impliquer dans toute la filière, comme nous, pour tout gérer de A à Z". Autrement dit, des agriculteurs prêts à apprendre à faire tourner la laiterie, à gérer les relations commerciales avec les supermarchés, ou encore à aller faire des animations pour les clients.

La philosophie de la société "De nous à vous", c'est aussi de produire du lait de qualité (pas d'OGM ni d'huile palme pour nourrir les vaches par exemple), tout en faisant tourner l'économie locale. "Au-delà des salariés de la laiterie, on fait aussi travailler le commerce local, les artisans qui viennent nous faire les travaux... Tout le monde s'y retrouve", assure Fabrice Hégron.

Notre objectif de rémunérer les éleveurs 2.000 euros par mois, on devrait l'atteindre en avril

Et la laiterie, elle tourne. "On arrive à faire vivre notre société, à payer nos salariés, d'ailleurs on en a deux nouveaux qui arrivent lundi et trois autres, j'espère, fin avril. On a pas encore atteint l'objectif de rémunérer les éleveurs 2.000 euros par mois comme on se l'était fixé, mais on devrait y arriver à partir d'avril". La société espère aussi pouvoir continuer de se développer avec de nouveaux produits, comme les yaourts, et pourquoi pas en transposant son modèle à d'autres secteurs comme la viande.