Rencontres, dégustations, présentations de matériels bio et très technologiques : l'Ile-de-France est, cette année encore, bien présente au Salon de l'agriculture qui se tient du 24 février au 4 mars 2018 à Paris, porte de Versailles.

Paris

On l'oublie parfois mais l'Ile-de-France est aussi une grande région agricole. Sa présence au Salon de l'agriculture 2018 est donc une évidence.

Près de la moitié (49%) du territoire francilien est consacrée à l'agriculture face à 27% de territoires urbains et 24% de bois, forêts, rivières et étangs. Notre région rassemble 5.000 exploitations agricoles et ce secteur fait travailler 6.300 personnes.

Il y a 20% de grandes exploitations de 200 hectares et plus en Ile-de-France et les céréales représentent 89% de la production. Viennent ensuite les légumes (0,8%). L'Ile-de-France est le premier producteur de salades du pays, elle est numéro 2 pour les oignons.

Au salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris, il fallait bien 350 mètres carrés de stand pour présenter toutes ses richesses agricoles. Ce "Village" est principalement tenu par le Cervia (Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire. Ce stand accueille les Conseils départementaux de l'Essonne et des Yvelines. Le syndicat des Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France est également présent.

L'Ile-de-France, une région tournée aussi vers l'agriculture. - Région Ile-de-France

Des produits du terroir franciliens à déguster

Le "Village de l'Ile-de-France" agricole propose aux visiteurs de découvrir une vingtaine de producteurs et d'artisans de notre région. Vous pourrez voir, goûter et même acheter des spécialités comme la bière du Vexin, la moutarde de Meaux, le brie de Melun ou les champignons de Paris. Des pains élaborés sur place avec des céréales franciliennes seront proposés. Des cuisiniers d'Ile-de-France mitonneront des bons petits plats à partir de produits locaux. Ils donneront des astuces et des conseils aux visiteurs.

L'élevage en Ile-de-France

Vous connaissez peut-être l'agneau de notre région sinon le salon de l'agriculture vous donne l'occasion de le découvrir. Cet agneau aura bientôt sa marque "Agneau d'Ile-de-France" signée par la filière "Agneau d'ici".

L'Ile-de-France leader pour des agromatériaux

Saviez-vous que l'Ile-de-France était leader en Europe pour des agromatériaux comme la paille, le chanvre et le miscathus, une graminée aussi appelée "roseau de Chine"? Dans un espace construit uniquement en chanvre, le public pourra découvrir ces matériaux et apprendre à les utiliser.

La technologie au service des agriculteurs

Dans ce "Village" francilien, les dernières innovations technologiques seront mises à l'honneur. Des spécialistes vous parlerons et vous montreront des drones, des capteurs qui donnent des informations sur le sol, l'air, les plantes, des robots qui font du désherbage ou des stations météo connectées.

Les visiteurs pourront aussi se mettre dans la peau d'un agriculteur et vivre une de ses journées grâce à la réalité augmentée.