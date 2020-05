Paris : la ferme Nature Urbaine livre ses premières récoltes produites sur les toits du Parc des Expositions

Des légumes et des fruits produits sur des toits parisiens et vendus en circuit court, c'est désormais possible grâce à la ferme géante Nature Urbaine. Il s'agit de la plus grande ferme urbaine en toiture au monde. Et elle produit "une vingtaine d'espèces", selon la directrice du site.

Les commandes de paniers de fruits et légumes de la ferme "Nature Urbaine" sont à retirer à la mairie du 15e arrondissement

Comment consommer localement des fruits et légumes pendant ce confinement ? Dans plusieurs départements, des producteurs ont installé des drives fermiers, dans les villes, les AMAP ont le vent en poupe. A Paris, la ferme géante Nature Urbaine propose elle aussi ses récoltes en circuit court. Ces récoltes sont produites en hauteur, sur les toits du Parc des Expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Pour la directrice du site, Sophie Hardy, cette ferme est l'occasion d'offrir aux consommateurs parisiens "des produits de qualité, cultivés à quelques centaines de mètres de leur lieu d’habitation".

Une vingtaine d'espèces de fruits et légumes sont produits sur les toits du Parc des Expositions - DR

"Une vingtaine d'espèces" de fruits et légumes sont produits par cette entreprise agricole urbaine, sur les 14 000 mètres carrés du pavillon 6 du Parc des Expositions de la porte de Versailles. Invitée de France Bleu Paris ce mercredi, Sophie Hardy, directrice de la ferme géante Nature Urbaine, liste ainsi les récoltes : "des tomates anciennes, des tomates cerise, des fraises charlotte, des aromatiques telles que de la ciboulette et de la coriandre, mais aussi des blettes, des radis et des concombres".

Pour permettre ces toutes premières récoltes, l'entreprise a misé sur deux techniques, l'aéroponie et l'hydroponie. Il s'agit, selon Sophie Hardy, d'un "système de culture qui permet d’alimenter les fruits et légumes avec des nutriments qui sont injectés en goutte à goutte auprès des plantes et qui leur permet de pousser avec pas ou peu de terre".

Les commandes des paniers, à hauteur de 15 euros, se font au préalable sur le site internet. Les clients peuvent alors choisir le jour de récupération de leur panier, sur l'esplanade de la mairie du 15e arrondissement les trois premières semaines du mois de mai.