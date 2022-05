Grippe aviaire : "Nos bêtes souffrent", les canards isolés confrontés à la chaleur dans les Landes

Ce jeudi 12 mai, les élus socialistes du département, à savoir le député Boris Vallaud, les deux sénateurs ainsi que le président du département ont demandé au ministère de l'agriculture de revenir sur les restrictions imposées aux éleveurs.

Christophe Mesplède est éleveur de canards à Lesgor dans les Landes. Après avoir perdu ses bêtes avec la grippe aviaire, il a repris des canards début avril. Aujourd'hui avec les fortes chaleurs, il demande lui aussi à pouvoir de nouveau sortir ses bêtes. Une réintroduction en extérieur interdit en raison de la grippe aviaire dans les Landes.

Aujourd'hui, les températures frisent les 30 degrés sous les abris. "On a des chaleurs qui incommodent les animaux. Ils accélèrent leur respiration. On le voit, ils sont toujours aux abreuvoirs. Un canard ça vit dehors." Aujourd'hui, à l'heure où la question du bien-être animal occupe l'espace public, c'est un non sens de laisser les palmipèdes enfermés, il y a plus de décès que d'habitude. "On a des taux de mortalité qui augmentent avec les chaleurs et je crois que là, on va à l'encontre de ce que l'on devrait faire. On parle du bien être animal, et là nos animaux souffrent. On nous empêche de laisser les animaux dehors. Alors que laisser les animaux dans les bâtiments a été un accélérateur formidable pour la grippe aviaire. C'est ce qui s'est passé en Vendée."

Élever en plein air, un gage de qualité

L'inquiétude est partagée par de nombreux professionnels. Selon Christophe Mesplède, aussi vice-président au Mouvement de défense des exploitants familiaux, "certains éleveurs refusent tout simplement de recevoir de nouveaux cannetons" en raison de ces conditions de vie à l'abris.

Le label "Plein air" est une véritable revendication pour ces exploitants. "Il faut qu'on retrouve notre élevage qualitatif, l'élevage qualitatif ou on fait de la viande de qualité. C'est avec de l'élevage en plein air. Donc on n'est pas là pour concurrencer la production de base brésilienne qui fait du produit de bas de gamme. Nous, on fait du produit haut de gamme et pour faire du produit haut de gamme, il faut que les animaux soient élevés dehors."