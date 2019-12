Parole d’héliciculteur : les escargots ont subi la sécheresse cette année

En décembre, c'est l'effervescence chez les héliciculteurs. A Ochey, Dominique Deladonchamps élève plus de 60 000 escargots chaque année et la chaleur de l’été a des conséquences sur sa production de décembre. Rencontre avec un passionné qui élève des escargots depuis 28 ans.

Ochey, France

Les éleveurs d’escargots se comptent sur le doigt de la main dans la région et on en dénombre trois en Meurthe-et-Moselle. Comme ses confrères, Dominique Deladonchamps est sur le pont en ce mois de décembre, un héliciculteur qui fait grandir des escargots depuis 28 ans à Ochey près de Nancy.

60 000 escargots en vente directe

De très grosses journée : 40% de sa production est écoulée en décembre avec un élevage surveillé toute l'année, de la reproduction au printemps au passage à l'eau bouillante - dix minutes - en passant par le beurre, l'ail et l'échalote du terroir.

Production moins quantitative

Chaque année, le professionnel écoule plus de 60 000 escargots exclusivement en vente directe. Un métier à plein temps et une qualité locale et bio. Une douzaine d'escargots avec coquille vendus 8 euros 50 la douzaine en vente direct.

Un héliciculteur qui parque ses escargots dans des cagettes en bois dans sa grange et qui ouvre sa ferme et son jardin aux touristes et aux enfants à la belle saison. Des escargots qui ont souffert de la canicule et de fortes chaleurs de l’été avec une production moins quantitative cet hiver. Dominique Deladonchamps pense déjà à construire une partie ombragée pour ses escargots.