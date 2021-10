L'acteur Pio Marmai parrainera la 161e vente des vins des hospices de Beaune

Cette année le profit de la vente de la pièce de charité ira à deux associations qui défendent la cause des femmes, l'institut Curie et Solidarité Femmes, et c'est donc l'acteur Pio Marmai qui parrainera cette 161e édition organisée le dimanche 21 novembre et qui va succéder au chanteur Marc Lavoine, parrain de l'édition 2020. Pio Marmai connaît bien la Bourgogne puisqu'il a joué dans le film "Ce qui nous lie". Il parraine aussi l'Institut Curie.

La chanteuse Jeanne Balibar est la marraine de Solidarité Femme

La comédienne a reçu le César de la meilleure actrice en 2018 pour son rôle dans le biopic "Barbara". Elle est à l'affiche du prochain film de Michèle Laroque "Alors on danse".

Jeanne Balibar © Maxppp - CLAUDIO ONORATI/EPA/Newscom/MaxPPP

Le nombre de pièces vendues pour cette 161e édition de la vente aux enchères des Hospices de Beaune

Ce sont cette année 349 pièces qui seront mises en vente et cinq feuillettes, (56 pièces de blanc et trois feuillettes + 293 pièces de rouges et deux feuillettes), soit une cinquantaine de cuvées au total . La pièce des présidents sera un corton renardes grand cru.

Le détail des pièces mises en vente lors de la conférence de presse de présentation © Radio France - Annelaure Labalette

Sotheby's pour animer les ventes

C'est la prestigieuse maison Sotheby's qui a été choisie cette année pour organiser la prestigieuse vente aux enchère cette année. C'est d'ailleurs dans ses locaux, Faubourg Saint Honoré à Paris, que se tenait la conférence de presse de présentation de cette 161e édition. Une conférence de presse à laquelle participaient notamment Ludivine Griveau, régisseur des Hospices de Beaune et Alain Poher, directeur des hospices civils de Beaune.

Alain Poher, le directeur des Hospices civils de Beaune lors de la conférence de presse de présentation © Radio France - Annelaure Labalette

Ludivine Griveau, régisseur des Hospices de Beaune au cours de la conférence de presse © Radio France - Annelaure Labalette

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quels vins après les aléas climatiques de cette année ?

Comme d'habitude c'est le vin de l'année en cours qui sera vendu. Problème avec les aléas climatiques de ces derniers mois (gel, pluie...), les rendements se sont révélés historiquement faibles, tant pour les rouges que pour les blancs.

"Nous avons des saveurs, des arômes, des compositions aromatiques très complexes, très puissantes tant sur chardonnay que sur pinot noir, c'est vraiment appréciable d'autant que les quantités de sucre sont là et que l'on a des degrés naturels de 12 à 12,5 degrés ce qui est tout à fait habituel pour la Bourgogne" rassurait pourtant Ludivine Griveau, régisseur des Hospices de Beaune au moment des vendanges.

Ludivine Griveau est régisseur des prestigieux Hospices de Beaune © Radio France - Thomas Nougaillon

Faire mieux que l'an passé ?

L'an dernier la 160e édition avait rapportée 14,3 millions d'euros au global (en comptant la vente de la pièce de charité) c'était le deuxième meilleur résultat de l'histoire ! Fera t-on aussi bien cette année malgré ce contexte peu favorable ? Alain Suguenot, maire de Beaune et président des Hospices Civils, y compte bien ! L'hôpital de Beaune est en effet le seul établissement de ce type où les investissements sont uniquement liés à la vente des vins et aux visites payantes de l'Hôtel Dieu.

Hospices Civils de Beaune © Radio France - Olivier Estran

à lire aussi Vente des vins des Hospices de Beaune : beaucoup moins de vins mais la qualité est au rendez-vous