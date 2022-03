Participer ou pas au Salon de l'Agriculture ? Les éleveurs creusois divisés

"Dans le contexte actuel, mieux vaut éviter les frais". Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Gilles Roux n'est pas au Salon de l'Agriculture à Paris, qui dure jusqu'au au 6 mars prochain. Trop coûteux pour l'éleveur de moutons installé à Lussat (Creuse). "Avec la flambée des prix du gasoil, on a de plus en plus de frais sur l'exploitation, c'est trop cher d'y aller". Sans compter "l'autoroute, le logement, se nourrir pendant une semaine". D'autant que le salon parisien ne lui rapporte pas grand chose. "L'avantage à Paris, c'est qu'on peut toucher le consommateur, lui montrer des animaux ! Mais il n'y a pas de retombées, ou très peu".

Mettre les bêtes en "habit de sortie"

En plus du prix, c'est aussi l'incertitude qui l'a fait renoncer. La tenue du salon n'a en effet été confirmée que le 18 janvier dernier. Bien trop tard pour préparer les bêtes correctement. "Il faut y travailler des mois à l'avance, les nourrir de façon particulière, pour les mettre en 'habit de sortie', comme on dit ! Ca ne se fait pas en deux jours."

C'est du spectacle, et on ne peut plus se permettre de le faire - Gilles Roux, éleveurs de moutons à Lussat

Forcément, le salon va lui manquer. "On y passe de bons moments, on discute avec plein de collègues, avec les visiteurs... Peut-être qu'on y retournera", espère-t-il.

De retour au Salon

C'est la décision inverse qu'a prise Fabien Verger, éleveur de charolaises à Glénic (Creuse). Après trois ans de pause, il reprend le chemin du salon cette année avec Précieuse et Théodore, une vache et son veau sélectionnés pour le concours général. "On a eu une période d'incertitude à l'automne, avec le Covid, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On a continué à préparer les animaux, au cas où." C'est à la fois pour le plaisir et pour le travail qu'il y va. "C'est important du point de vue économique, pour vendre des taureaux et des vaches ensuite", précise l'éleveur. Précieuse est une des quatre seules vaches sélectionnées dans sa catégorie.

D'ici le concours, le premier mars, son propriétaire la couvre d'attention. "On a mis des fils pour éviter qu'elle se gratte, on surveille la moindre boiterie. Jusqu'au dernier moment, tout peut aller de travers !" Une période de stress intense, mais aussi de plaisir. "Le Salon, c'est une des traditions de l'élevage", conclut Fabien Verger.