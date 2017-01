Pas assez d'agriculteurs bio en Sarthe pour répondre à la demande

Dans les magasins de la biocoop Le Fenouil, seulement 27% des fruits et légumes proviennent de la Sarthe. Avec 220 exploitations bio, le département ne parvient plus à répondre à la demande explique Olivier Cordeau, le président du GAB 72 qui regrette le manque de soutien politique.

Aujourd'hui, on est à moins de 3% en Sarthe (part du bio dans l'agriculture sarthoise ndlr). La Loire Atlantique est à 10%. On est le dernier département de la région (...), il faut plus de volonté politique.