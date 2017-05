Pas assez d'eau dans le Cébron pour l'irrigation

Après sa vidange à l'automne dernier, le lac du Cébron n'est toujours pas complètement rempli dans les Deux-Sèvres. Il contient aujourd'hui 7 millions de m3. C'est suffisant pour l'eau potable mais pas pour l'irrigation agricole.

Il n'y a pas eu assez de pluie cet hiver. Conséquence : le lac du Cébron entre Parthenay et Thouars n'est que partiellement rempli. Le site a été vidangé pour la première fois depuis 1982 à l'automne dernier. Il contient 7 millions de m3 pour une capacité de plus de 11 millions de m3.

Cette quantité d'eau permet de "couvrir les besoins en eau potable au moins jusqu'à l'automne", assure Philippe Albert, président de la société publique locale des eaux du Cébron. Essentiel puisque le Cébron alimente 1/3 de la population des Deux-Sèvres. Mais pas les besoins des agriculteurs : "Il n'y aura probablement pas d'irrigation mis à part des pluies vraiment abondantes en mai", poursuit Philippe Albert.

Changer pour des cultures moins gourmandes en eau

54 exploitations sont concernées. Pour passer ce cap, certains agriculteurs ont fait le choix en début d'année de remplacer une partie de leur production par des cultures moins gourmandes en eau. Exemple : "du maïs on est passé à des cultures de petits pois", raconte Thierry Passebon, président de l'association des irrigants réalimentés par les barrages des Deux-Sèvres. "Mais la marge n'est pas du tout la même", fait-il remarquer. Et Thierry Passebon de rappeler que la conjoncture en plus est compliquée. L'année dernière n'a pas été bonne pour les exploitants en terme de "cours agricoles et de rendement".