Pas assez de licences de pêche dans les eaux britanniques, les pêcheurs bretons résolus au "coup de poing"

Le ministère de la Mer et les pêcheurs français se préparent à la riposte alors que des licences de pêche dans les eaux britanniques, conséquence du Brexit, expirent ce jeudi soir.

Que va-t-il se passer vendredi 1er octobre au matin ? De nombreuses licences de pêches pour les Français dans les eaux britanniques auront expiré.

Le Royaume Uni a octroyé seulement 12 autorisations de plus alors que la France en demandait 87 (Londres évoque 47). Ces autorisations sont la conséquence du Brexit et sont accordées uniquement s'ils peuvent prouver qu'il y pêchaient avant. Ces licences permettent aux Français de pêcher entre 6 et 12 milles nautiques des côtes britanniques.

Le ministère de la Mer demande des licences définitives

Le ministère de la Mer français affirme qu'au total 100 licences sur 175 demandées ont été accordées (en comptant les licences déjà accordées). La Ministre de la Mer, Annick Girardin, demande des licences définitives comme le prévoit l'accord post-Brexit, alors que les pêcheurs français ont déjà réduit de 25 % leurs captures comme le prévoit le texte.

Ça va mal se terminer - Olivier Le Nézet, président du Comité des pêches de Bretagne

Pour les eaux anglo-normandes de Jersey et Guernesey, beaucoup de licences provisoires prennent fin jeudi 30 septembre. Le gouvernement de Jersey a toutefois annoncé qu'il renouvellerait des licences provisoires jusqu'à la fin janvier en cas de difficultés. Olivier Le Nézet, président du Comité des pêches de Bretagne prépare la mobilisation, jusqu'au coup de poing "s'il le faut", explique-t-il, "puisqu'il n'y a que cela que les Anglais comprennent". "À ce jeu-là, ça va mal se terminer", redoute-t-il, fatigué à l'idée "d'aller faire le siège de Jersey tous les quatre-cinq mois."

Les Français demandent des mesures immédiates de rétorsion

Les pêcheurs français demandent des mesures immédiates : interdire aux bateaux anglais de débarquer, réduire la coopération économique ou universitaire avec les îles anglo-normandes.