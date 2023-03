Pas beaucoup de poisson, mais de la bonne humeur pour l'ouverture de la pêche à la truite en Béarn

À vos cannes à pêche ! Ce samedi 11 mars, c'était le coup d'envoi de la saison de la pêche à la truite, qui durera jusqu'au 17 septembre. Un bonheur pour les pêcheurs béarnais qui ont pu retrouver les rivières, malgré la pluie. Mais la journée n'a pas été très fructueuse. Pourtant, la semaine précédente, des lâchers de truite ont été faits par certaines associations agréées, pour repeupler les cours d'eau, qui ont souffert de la sécheresse de cet été.

Patrice est revenu bredouille de sa journée de pêche © Radio France - Fanny Narvarte

"Le jour de l'ouverture, c'est sacré"

Mais ce n'était définitivement pas la journée de Patrice. Il est venu pêcher en famille, dans le Neez à Jurançon, mais il est rentré bredouille. "Pourtant, c'est un temps à taquiner le goujon, mais là on n'a rien ramené, même pas une sardine. Je suis déçu". Lui et ses neveux et cousins ont fini par remballer les cannes pour aller se mettre au chaud.

Même résultat pour Georges qui pêche à la mouche dans le gave de Pau, au niveau de Laroin. Ça n'a pas beaucoup mordu et il ne faisait pas beau, mais il n'aurait raté l'ouverture de saison pour rien au monde. "J'ai 66 ans, et je pêche depuis que je sais marcher. Le jour de l'ouverture, c'est sacré. Même si on ne prend pas de poisson, on rencontre les copains, on passe un bon moment au bord de l'eau."

C'est les pieds dans l'eau que Georges a passé son après-midi. © Radio France - Fanny Narvarte

Entre amis

Justement, c'est aussi pour l'ambiance, avec les amis, que Julien a sorti la canne à pêche. "C'est une super journée, avec un petit casse-croûte avec les copains, on sort les pêcheurs, le matériel. C'est le début de la belle saison, du printemps et des beaux jours qui arrivent". Et si tous les trois n'ont pas eu de chance ce week-end, ils auront tout le temps de tenter leur chance jusqu'en septembre. Après tout, un bon pêcheur, c'est un pêcheur patient.