"Pas besoin de restrictions de l'eau" en Dordogne, selon les agriculteurs irrigants

C'est un record : en ce début d'année 2023, la France a connu sa plus longue série de jours d'hiver sans pluie. Inquiétant après un été 2022 très sec. De quoi inquiéter le gouvernement qui a demandé à certains préfets, dès février, de prendre des mesures de restriction d'eau. En Dordogne, la situation est un peu différente explique Eric Frétillere ce jeudi 9 mars. Le Président des agriculteurs Irrigants de France, aussi agriculteur à Saint-Rémy-sur-Lidoire, qui ne se montre pas inquiet.

"Nous sommes sur une année basse, certes, mais le remplissage est globalement très positif dans toutes les réserves en Dordogne." Affirme d'emblée le président des agriculteurs irrigants de France.

"On est entre 80% et 100% de remplissage sur la majorité du territoire. Concernant notre réserve départementale qui alimente la Dronne, le barrage de Miallet, il est rempli à plus de 60%. On est sur une année basse mais normale. On a juste une petite inquiétude sur le bassin versant du Dropt au sud du département ou le remplissage n'est qu'à 50%."

La direction de l'environnement et du développement durable en Dordogne se veut plus prudente : "On observe des niveaux bas de manières généralisées sur toutes les nappes et une tendance à la baisse (en dehors de quelques cas particuliers)", explique-t-elle dans son bulletin d'information publié fin février.

Mais alors que le gouvernement a demandé des restrictions dans certains départements, le président des agriculteurs irrigants de France explique que la Dordogne n'est pas forcément concernée : "Nous en Dordogne on est pas en état de sécheresse. Chaque département, chaque région en France n'est pas logée à la même enseigne. Mais même au niveau du département, on voit bien que le nord n'est pas logé à la même enseigne que le sud. Dans l'état actuel, il n'y a pas besoin de restrictions."

"On est dans une situation plus basse que la moyenne, reconnait l'irrigant. Mais pour l'instant rien d'inquiétant pour cet été. On espère que la pluie qui arrive va finir de remplir les réserves, d'alimenter les nappes et d'avoir une année de fonctionnement tout à fait normale."

