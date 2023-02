"Pas d'interdiction des pesticides sans alternatives", pour le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or

Les agriculteurs sont en colère et ils le disent. Ce mercredi 8 février 2022, plus de 600 tracteurs ont bloqué la capitale parisienne . Ils dénoncent notamment la diminution du nombre de pesticides à leur disposition, en prenant en exemple les néonicotinoïdes dont la dérogation a pris fin le 19 janvier dernier. Certains professionnels côte-d'oriens ne se posent plus ces questions, puisqu'il sont passés au bio. Mais cette problématique des pesticides n'est pas le seul axe de contestation. Les agriculteurs sont aussi de plus en plus touchés par la concurrence de nos voisins européens qui ont parfois des règlementations moins strictes.

Un manque d'alternatives

Baptiste Colson est agriculteur à Moloy et président des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or. Il est pour la diminution des produits phytosanitaires, mais pas sans alternatives. Selon lui, rien n'est proposé pour les remplacer. "On ne dit pas qu'il nous faut absolument des phyto, bien au contraire, on est les premiers conscients qu'il faut qu'on diminue et depuis des années, on diminue, assure Baptiste Colson. Sauf que nous, on demande juste qu'il n'y ait pas d'interdiction si on n'a pas derrière de solutions alternatives qui nous permettent de maintenir une certaine productivité. Parce que derrière, quand on perd de la productivité, on perd la compétitivité sur nos exploitations et on met en péril toutes les filières concernées." Une inquiétude partagée par de nombreux professionnels de l'agriculture conventionnelle du département.

Baptiste Colson, agriculteur à Moloy et président des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or, demande des solutions pour remplacer les pesticides interdits. © Radio France - Dimitri Morgado

Ce qui crispe aussi nos paysans, c'est la concurrence de plus en plus forte avec les pays européens. Des pays où la règlementation dans le milieu est parfois moins sévère. "Si on est en Europe, on est tous logés à la même enseigne ! Si on veut garder cette souveraineté alimentaire, l'État français doit prendre ses responsabilités et mettre tout en œuvre pour que ces productions puissent perdurer", insiste Baptiste Colson. Ce dernier est éleveur laitier. Il remarque dans sa propre pratique cette concurrence. "En France, on a prôné une montée en gamme qui fait qu'on a des coûts de production beaucoup plus élevés, alors que certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas sont plus sur un système productiviste et aujourd'hui s'en sortent mieux économiquement, explique-t-il. Je ne dis pas qu'ils ne font pas du lait de qualité, au contraire, ils font du lait de qualité comme nous, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes freins et pas les mêmes normes."

Certains passent au bio

Le débat autour des pesticides est essentiel pour le monde de l'agriculture. Certains n'ont plus d'inquiétude sur cette réglementation qui se durcit, puisqu'ils sont passés au bio. C'est le cas de Bernard Paillet, agriculteur retraité, mais toujours actif, à Saint-Julien. Il fait uniquement du bio depuis 2018 pour son blé, son sarrasin ou encore son soja. Même si cette transition n'a pas été simple. "Il faut tout oublier ce qu'on a connu, ne serait-ce que par le travail du sol, ça n'a plus rien à voir, raconte Bernard Paillet. Les phytos, c'est vrai que c'était pratique, on a une solution pour tout. Mon fils était quand même inquiet en disant que les pesticides étaient des produits dangereux, il avait raison. Mais c'est vrai que la production n'est pas la même, on est au tiers de ce que peut produire un conventionnel."

Bernard Paillet, agriculteur retraité à Saint-Julien, est passé au bio depuis 2018 et ne le regrette pas. © Radio France - Dimitri Morgado

Il estime cependant que tous les types d'agriculture ont leur place dans le paysage côte-d'orien et admet que le bio seul ne permettrait pas de contenter tous les besoins. "C'est très compliqué, mais si c'était à refaire, on le referait, parce que je vous garantis qu'on a une certaine sérénité, raconte l'homme de 69 ans. Après, chacun fait ses choix, chacun doit respecter ce que fait l'autre."