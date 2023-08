"Pas de bière l'année prochaine" : la météo inquiète les producteurs de blé en Bretagne.

Sur les quatre hectares de terrain de Quentin Sergent, deux moissonneuses batteuses ont repris du service. Et ce ne sont pas les seules. Le long de la route qui mène à Beuzec-Cap-Sizun, les machines récoltent ce qu'elles peuvent. Car cette année, la pluie du mois de juillet n'a pas été favorable aux récoltes de blé.

Une baisse de qualité...

C'est donc avec deux semaines de retard que les récoltes ont enfin démarré. "Depuis le 22 juillet, on n'a rien battu" explique Sylvain Kerviel, agriculteur et prestataire de service. Il possède six machines qu'il loue aux agriculteurs du département. "Le personnel reste mobilisé, il faut attendre le beau temps pour être sur les machines directement."

Pour Jean-Alain Divanac'h, président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricole du Finistère (FDSEA), ce retard va impacter la qualité du produit. "Depuis plus de quinze jours, les récoltes étaient mures et n'ont fait que s'altérer. La météo a accentué le développement de champignons sur les épis de blé. C'est pour ça que les parcelles sont noires aujourd'hui."

Ces quatre hectares de terrain peuvent enfin commencer à être récoltées © Radio France - Corentin Dévé

Sur la parcelle de Quentin Sergent, les pertes sont visibles à l'oeil nu. "D'habitude, c'est plus doré. Là, l'orge est couché, on voit qu'il y a quelques petites plaques de germées" constate l'agriculteur.

... mais aussi de quantité

Plus que la qualité, c'est aussi la quantité qui va baisser. Et ça se compte en tonnes. Moins de production, c'est moins de rémunération aussi. Une véritable boucle qui fragilise tout le secteur. "D'habitude on vend aussi au secteur brassicole. Mais là, ça risque d'être impossible. Pas de bière l'année prochaine" sourit timidement Quentin Sergent.

Du côté du président de la FDSEA, les pertes pourraient s'évaluer "à 200 ou 300 euros par hectare". Mais surtout, les pertes vont continuer. "Il faudrait 10 à 15 jours de beau temps pour assurer la fin des récoltes. Sinon, ça va continuer d'altérer le produit. Ce qui apparaît déjà, c'est de la germination."

Une situation tendue mais pas exceptionnelle pour la région. Et en total contraste par rapport à l'année dernière, où les fortes chaleurs avaient poussé les agriculteurs à avancer leurs récoltes. Le retour du soleil est donc une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Tous espèrent maintenant qu'il sera là assez longtemps...