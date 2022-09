Pas de repreneur pour sa ferme laitière à Tessy-Bocage : "C'est un crève-coeur"

Trouver un repreneur pour son exploitation laitière devient de plus en plus compliqué, y compris dans la Manche qui figure parmi les premiers départements français laitiers. A l'approche de la retraite, Stéphane Loisel a décidé de se concentrer sur la production de viande et de céréales. Il y a deux ans, il a donc mis en vente la ferme familiale, une exploitation laitière qu'il avait repris en 1992.

J'ai eu très peu de candidats. Il n'y a pas de repreneur en lait, sauf pour de l'agrandissement mais c'était pas mon objectif. Et finalement, les bâtiments sont repris par un éleveur de chevaux.

L'élevage laitier n'attire plus

Stéphane Loisel est déçu : après avoir formé des apprentis, des stagiaires, il espérait transmettre son exploitation à un jeune agriculteur. Mais le métier d'éleveur laitier attire de moins en moins.

C'est un crève-coeur. Toutes les installations ici sont faites pour produire du lait. L'exploitation est rentable en plus. Mais il n'y a pas de candidats. Il y a de plus en plus de producteurs qui arrêtent le lait. Et puis, les jeunes ne sont pas intéressés par la traite. C'est du 7 jours sur 7, 365 jours par an, les conditions de travail sont difficiles et la rémunération du lait trop faible. Surtout en ce moment, où les prix des céréales et de la viande sont plus intéressants !

L'avenir des prairies en jeu

Et ce n'est pas un cas isolé : "J'ai un voisin qui part à la retraite en fin d'année. Celui qui reprend sa ferme ne fera plus de lait non plus" poursuit l'éleveur de Tessy-sur-Vire.

Sa crainte, c'est aussi de voir de plus en plus de terres labourées au lieu des prairies du bocage : "ce serait perdre une partie de notre patrimoine manchois".