Pas de champignon sur la montagne ardéchoise

Saint-Cirgues-en-Montagne, France

Le village de Saint-Cirgues-en-Montagne s'apprête à recevoir sa opus grande manifestation de l'année : la foire aux champignons organisée traditionnellement le deuxième dimanche d'octobre. 3.000 personnes sont attendues dans ce village de 200 habitants.

La sécheresse en cause

Les années se suivent et se ressemblent : il n'y très peu de champignons sur la montagne ardéchoise et pour une raison très simple. Il n'y a pas assez de pluies au mois d'août. Le mycélium, ces fibres enfouies dans la terre et qui vont donner le futur champignon ne peuvent pas se développer faute d'humidité. Conséquence : lorsqu'il n'y a pas de pluie au mois d'août, les pluies d'automne ne suffisent pas pour faire sortir les champignons.

Une économie en difficulté

Les champignons, ce n'est pas seulement une bonne omelette le week-end. C'est aussi une économie sur la montagne ardéchoise. Les commerces des villages souffrent lorsqu'il n'y a pas de champignon. Il n'y a plus les ramasseurs du week-end qui consomment et prennent des chambres d'hôtel.

Lorsqu'il y a des champignons, je peux louer jusqu'à une vingtaine de chambres sur vingt-quatre explique Rémi Lespinasse qui tient l'hôtel restaurant le Parfum des Bois à Saint-Cirgues-en-Montagne.

La foire de ce week-end vient mettre un peu de beurre dans les épinards.

Une foire qui redynamise l'économie

Une centaine d'exposants sont attendus ce dimanche. Il y aura peu de champignons ardéchois mais les départements limitrophes comme la Lozère et la Haute-Loire où les pluies ont été plus importantes vont apporter leurs champignons : cèpes, mousserons ou encore girolles. Au fil des années la foire s'est agrandie et elle accueille les spécialités charcutières du plateau ardéchois et des artisans locaux. Les visiteurs viennent parfois de la région lyonnaise ou du Vaucluse