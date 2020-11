Pas de confinement pour les chasseurs de sangliers dans l’Yonne

En plein confinement, les chasseurs de Saint-Georges-Sur-Baulche peuvent reprendre leur fusil et leur chien. Ils ont obtenu une dérogation. Les sangliers prolifèrent et pour réguler leur nombre, des battues sont organisées dans l’Yonne.

Pas de confinement pour les chasseurs dans l’Yonne. Un arrêté préfectoral leur permet d’organiser des battues aux sangliers. L'animal provoque d'importants dégâts dans les cultures.

Les sangliers prolifèrent

« Les agriculteurs nous mettent la pression, pour que nous éliminions le maximum de sangliers », explique Bernard Buffaut, responsable de la société de chasse de Saint-Georges-Sur-Baulche, « on peut dire d’ailleurs que dans certains secteurs leur population n’est plus sous contrôle » s’alarme-t-il, « les sangliers n’ont pas de prédateurs naturels et dans des périodes comme celle-ci, où il fait doux et où les glands sont nombreux, ils prolifèrent. »

Bernard Buffaut, responsable de la société de chasse de Saint-Georges-Sur-Baulche cerne le terrain de la battue © Radio France - Thierry Boulant

Une facture salée pour les chasseurs

Une vingtaine de chasseurs ont répondu à l’appel pour une battue samedi après-midi, dont Gérard Riglet, un retraité. Il comprend que la dérogation donnée aux chasseurs en plein confinement puissent susciter des réticences « c’est sûr que pour les gens qui ont l’habitude de se promener dans les bois et qui ne peuvent pas, c’est un peu dur », avoue-t-il, « mais là, il s’agit d’une mission, car les sangliers font des ravages dans les cultures. Ils font des trous partout en cherchant des vers de terre avec leur groin et après ce sont les chasseurs qui payent. »

Deux millions d'euros de dégâts

L’an dernier, les sangliers ont fait deux millions d’euros de dégâts dans l’Yonne. Ils sont restés invisibles samedi après-midi. Les chasseurs de Saint-Georges-Sur-Baulche n'ont pas pu en prélever un seul.