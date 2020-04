Pas de "grève de la viande" pour les éleveurs du Limousin

La "grève de la viande" n'aura sans doute pas lieu en Limousin. L'appel lancé par la Fédération Nationale Bovine ne trouve pour l'instant pas d’échos chez nos producteurs.

Le défi est pourtant de taille, il s'agit de garder les animaux dans les élevages afin de faire pression sur toute la filière et faire remonter les cours.

"Je ne peux pas suivre cette grève, avoue Francis Coudert, qui possède une centaine de Limousines à Banize aux portes du Plateau de Millevaches, j'ai un employé à payer à la fin du mois, il y aussi toutes les autres factures et nos trésoreries ne nous permettent pas de tenir longtemps. Pour moi ce n'est pas réalisable."

Ce discours, Christian Arvis, éleveur à Saint Frion et représentant de la FNB en Limousin le comprend très bien.

"Aujourd'hui peu d’éleveurs peuvent se permettre de suivre ce mouvement, reconnait-il. C'est dommage car si on pouvait faire un blocus total, c'est là où on serait les plus efficaces pour obtenir ce que l'on demande depuis si longtemps: une revalorisation du prix payé aux producteurs."

"C'est malheureusement difficile car on est tous pareils, on travaille avec des trésoreries quasiment nulles, en flux tendus, et on est obligés de faire rentrer de l'argent pour payer les factures. On va devoir continuer à vendre nos bêtes régulièrement."

Christian Arvis, représentant de la FNB en Limousin © Radio France - Olivier Estran

Des cours très bas alors que la consommation est en hausse

La situation a pourtant tout pour être agaçante : les cours sont au plus bas alors qu'avec le confinement , on prend le temps de cuisiner. On consomme par exemple 75% de viande hachée en plus par rapport à l'an dernier à la même période. Et avec le beau temps, on a fait plein de grillades détaille la presse spécialisée.

"On nous paye 3 euros 60 le kilo de carcasse pour des taurillons, alors que le coût de revient se situe à 4 euros 20 poursuit Christian Arvis, autrement dit on travaille à perte. Le prix est encore plus faible pour les génisses. Le pire en ce moment, ce sont les labels de qualité. Personne n'en veut."

"C'est vrai, complète Francis Coudert, mes animaux labellisés ne partent pas, ça marche au ralenti. Les distributeurs s’intéressent à de la viande meilleur marché où ils peuvent faire plus de marges."

"Il y a aussi un embouteillage, analyse Christian Arvis, avec la crise sanitaire, les gens consomment moins de produits laitiers, moins de fromages, du coup nos collègues laitiers réduisent la taille de leurs troupeaux et envoient leurs vaches de réforme à l'abattoir, ça participe à mettre sur le marché de la viande de grande consommation."

La Loi Alimentation pas efficace ?

"Difficile de dire comment s'etablissent les prix", concède Jean-Christophe Dufour le président de la Celmar, coopérative de la Souterraine qui rassemble des éleveurs de tout le Limousin.

"On travaille bien avec les boucheries et les supérettes qui ont parfois multiplié leurs chiffres d'affaires par deux ou trois, mais ce sont les grandes surfaces qui ont souffert. Avec la crise sanitaire, elles ont fermé leurs rayons à la découpe, et cela reste le principal débouché pour nous."

Tous s'accordent pour dire que la Loi Alimention censée garantir un revenu décent aux producteurs ne fonctionne toujours pas. Ce sont encore les centrales d"achat de la grande distribution qui continuent à faire la pluie et le beau temps sur toute la filière.