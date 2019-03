Pas de Mayennais mais des producteurs du Maine-et-Loire pour représenter les Pays-de-la-Loire au salon de l'agriculture

Laval, France

Clap de fin ce dimanche soir pour le salon de l'agriculture 2019 à Paris. La plus grande ferme de France va fermer ses portes après neuf jours d'ouverture. Les éleveurs vont regagner leurs exploitations avec leurs vaches, leurs moutons et leurs chevaux. Les producteurs de chaque région de France vont aussi rentrer chez eux. Cette année, il n'y avait pas de représentant Mayennais dans le carré des producteurs des Pays de la Loire, mais le Maine-et-Loire voisin était bien représenté.

Douzième salon pour les caves Robert et Marcel

Avec notamment les caves Robert et Marcel, à Saint-Cyr-en-Bourg juste à côté de Saumur, présentent au salon depuis douze éditions. C'est une coopérative de 200 viticulteurs sur 2000 hectares sous l'appellation Saumur. Jean-François Georget est l'un des viticulteurs, il représentait tous les membres de la coopérative au salon. Pour lui, c'est important de venir à Paris pour se montrer.

"C'est une grosse machine, c'est fatigant, mais ça reste familial et convivial".

"On vend du vin mais on est là surtout pour faire de la communication, présenter nos vins, et qu'on se rappelle de nous, Saumur. C'est difficile de savoir exactement les retombées que l'on a, mais on a beaucoup de gens qui viennent, qui apprécient notre stand, et peut-être que ces gens-là après quand ils achèteront du vin, ils se rappelleront de nous. Ils n'achèteront peut-être pas du Robert et Marcel, mais ils achèteront du Saumur. Ce n'est pas un salon où on trouve des professionnels, il y en qui passent, qui dégustent, mais ils n'achètent pas. C'est une grosse machine, c'est fatigant, mais ça reste familial et convivial", explique Jean-François Georget.

En 12 éditions, la cave Robert et Marcel a déjà été récompensée par 16 médailles.

Jean-François Georget est viticulteur près de Saumur dans le Maine-et-Loire. © Radio France - Charlotte Coutard

Du vin et du miel du Maine-et-Loire au salon de l'agriculture

Les Pays-de-la-Loire étaient également représentés par Nicole et Jacques Girard, producteurs de miel à la Breille-les-Pins près de Saumur, depuis trois générations, depuis 1920. C'est leur 21ème salon de l'agriculture.

"Les gens sont contents de savoir qu'on représente leur région".

"On a une fidélité au niveau de la clientèle et puis il est toujours intéressant de promouvoir ses produits, de se faire connaitre. On cherche toujours à élargir le fichier clients. Les gens sont contents de savoir qu'on représente leur région. Ils ont toujours plaisir à dire "on habite pas loin de chez vous, on vous connait, on attend parler de vous", donc je pense que c'est important de valoriser sa région", explique Nicole Girard.

Les producteurs louent le stand 6000 euros pour la semaine du salon de l'agriculture. "Il y a un retour. On fait que de la vente à emporter, il faut rentabiliser le stand sur le salon et après, les gens peuvent aussi commander sur notre site. On ne perd pas de l'argent à venir au salon de l'agriculture à Paris", ajoute Nicole Girard.