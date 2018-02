Gevrey-Chambertin, France

L’ONG Générations futures pointe la présence de résidus de pesticides dans de nombreux fruits et légumes du quotidien en France. Dans son rapport, publié mardi 20 février, l'association a analysé 19 fruits et 33 légumes non bio. Parmi eux, le raisin arrive en tête des fruits les plus touchés, près d’un échantillon sur neuf contenait des produits incriminés.

Qu’en est-il du vin ?

En 2013, l’union de consommateurs UFC-Que-Choisir avait déjà signalé la présence de pesticides dans la totalité des vins, bio ou non, en précisant toutefois que les taux étaient bien en dessous des seuils de toxicité.

Florence Heresztin et Simon Mazzini, propriétaires du domaine Heresztyn-Mazzini à Gevrey-Chambertin, sont bien conscients que les pesticides présents sur les vignes se retrouvent nécessairement dans le vin « le vin est la mémoire de la vigne, du bourgeonnement à la récolte, appuie Florence, c’est pourquoi nous avons décidé de traiter notre vigne le plus naturellement possible ».

Pour nous et pour la planète, nous avons décidé d’arrêter d’utiliser tous les produits phytosanitaires sur nos vignes »

Le couple a donc décidé il y a trois ans de passer à l’agriculture biologique, « nous avons d’abord testé des petites parcelles plus susceptibles de tomber malades en 2014 et 2015, les résultats étaient concluants, nous sommes donc passés au bio sur tout le domaine en 2016 », se félicite Simon, soit 5,5 hectares.

En lieu et place de fertilisants, le couple utilise de la bouse de corne : de la bouse de vache placée dans des cornes qui favorise le développement des bonnes bactéries. © Radio France - Lila Lefebvre

C’était leur volonté lorsqu’ils ont repris le domaine Heresztyn en 2012, « nous nous intéressions aux méthodes de la biodynamie », explique Florence. Une philosophie qui veut renforcer le lien de la vigne à la vie microbienne des sols et aux rythmes des saisons. Le constat des conséquences des produits sanitaires sur la santé à entériné leur choix, « nous avons un employé, et nous n’avions pas envie de le voir les mains dans les produits toxiques ».

Une législation très contraignante

La certification "vin biologique" ne date que de 2012, suite à une réglementation européenne. Elle encadre la production du raisin, exit les produits phytosanitaires, seuls le cuivre et le souffre sont autorisés, à des quantités raisonnées (Pour les vins rouges comprenant entre 2 g et 5 g de sucres résiduels, le taux de SO2 autorisé en conventionnel est de 200mg/l. Le cahier des charges des vins biologiques limite ce taux de SO2 à 120mg/l, soit 60% de sulfites en moins).

La première année en bio au domaine Heresztyn-Mazzini, fut difficile, concède Simon, due aux attaques du gel et du mildiou, la production est descendue à 18 000 bouteilles. Le couple n’a désormais aucun regret, il s’attend même à un millésime 2017 particulièrement bon et prolifique « nous partons sur 30 000 bouteilles, 2017 était clairement l’année de la biodynamie ».