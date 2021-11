Pas de projet de reprise pour les deux éleveurs de Châteauneuf de Randon, obligés de jeter leur lait.

"Là, on se dirige vers jeter du lait et vendre le troupeau". Hervet Sapet

Le tribunal administratif d’Aubenas a rendu sa décision ce mardi 30 novembre. La laiterie de Laoune en Ardèche sera vendue aux enchères. La date n'a pas encore été annoncée. Une décision difficile pour Hervé Sapet , l’un des éleveurs : "c'est une vraie déception, là, c’est une grosse gifle. On se dirige vers jeter du lait. Très probablement qu'on va finir par y arriver ou vendre le troupeau. Nous, il nous fallait un outil de travail pour travailler tout de suite mais voilà, aujourd'hui, le tribunal de commerce a décidé que ça n’allait pas se passer comme ça. Et puis voilà. Nous, on a proposé 32.000 euros. Le prix avait été chiffré à 180 000."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Depuis la liquidation judiciaire de la laiterie Laoune en Ardèche, leur production, du lait de chèvre pour l'un, de vache pour l'autre, est collectée par la fromagerie des Cévennes et Duo Lozère mais aucune solution pérenne ne se profile à l'horizon.