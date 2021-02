Pas de salon de l'agriculture à Paris, un "pincement au coeur" pour les éleveurs des Pyrénées

Cette année, Christian Asna ne prendra pas la route de Paris. Cet éleveur de vaches Gasconnes des Pyrénées, installé à Castex (Ariège), et pourtant un habitué du Salon de l'Agriculture. Il y a participé la première fois en 1987. Mais à cause du Covid-19, les hangars de la Porte de Versailles resteront vides cette année. Du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale.

"Le Salon c'était le rendez-vous incontournable de tous les éleveurs. (...) C'est vrai qu'à cette époque de l'année, on avait l'habitude de préparer nos animaux, les camions arrivaient, on montait à Paris, et on y passait huit-dix jours. C'est un moment qui va nous manquer" explique l'éleveur de ces vaches au gris foncé si caractéristique, qui tranchent avec le vert des collines, et la blancheur de la chaîne des Pyrénées en arrière-plan.

L'éleveur avoue qu'il a "un pincement au coeur" de ne pas retrouver à Paris ses "copains de partout en France, des Vosges, des Alpes, ou d'ailleurs. On est très occupés sur nos exploitations, et là c'était l'occasion de se voir et de faire un petit peu la fête ensemble".

Idem pour sa fille Camille, associée en GAEC avec le père, et le fils, Benjamin : "Ca fait bizarre parce qu'on ne voit pas nos copains éleveurs, et qu'on ne sort pas nos vaches non plus. Le Salon, c'est du bon temps, mais c'est aussi du partage : _on montre nos métiers aux Parisiens. Oui, c'est un manque_".

Les vaches gasconnes de la famille Asna © Radio France - Mathieu Ferrii

Nouvel objectif : les Pyrénéennes à Saint-Gaudens

Pour la famille, le Salon, ça fait partie des saisons, comme les vêlages ou les moissons. Mais cette année, les repères sont chamboulés "Il n'y aurait pas cette merde de Covid, on serait à Paris", souffle Christian Asna. Alors l'éleveur prépare désormais ses bêtes pour un autre objectif : les Pyrénéennes de Saint-Gaudens, du 16 au 19 septembre. Et il insiste : si tout va bien niveau sanitaire, ce salon agricole commingeois, qui prend du galon au fil du temps, "sera un grand événement, sûrement le premier salon un peu important de l'année".

La famille, comme l'ensemble des agriculteurs, veut donc regarder vers l'avenir, et espère qu'il pourra aussi y avoir quelques foires pendant le printemps et l'été.

Et puis il y a aussi le recul, sur les derniers mois : la crise du coronavirus, les circuits courts, l'engouement pour les ventes directes à la ferme et sur les marchés. Un soufflé vite retombé, mais n'empêche, quelque chose a changé. Comme un lien renoué entre la ville et les champs juge Benjamin Asna, prudent : "On a fait découvrir notre élevage et notre viande. On a gagné quelques clients, mais est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Mais je l'espère franchement. C'est mieux que rien, mais c'est quand même dommage d'arriver à une pandémie mondiale pour aller chez son voisin agriculteur acheter de la viande".