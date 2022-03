Pas élue mais admirée au Salon de l'Agriculture, voici Présidente, originaire de Chantrigné

Le Salon de l'Agriculture se poursuit jusqu'à samedi à Paris. France Bleu Mayenne était en direct ce mardi matin avec de nombreux invités et témoignages.

Dans les allées du parc des expos de la Porte de Versailles, on croise évidemment de nombreux agriculteurs mayennais.

Nous avons aussi croisé une Présidente ! Présidente, c'est le nom d'une vache Prim’Holstein de Chantrigné qui fait la fierté de son éleveur, Jean-Noël Landemaine. C'est la 4ème fois qu'il participe au Salon de l'Agriculture : "c'est toujours un prestige de pouvoir monter à la Capitale. Ce Salon c'est une belle vitrine de notre savoir-faire. Le fait de venir ici met en valeur notre élevage. On échange avec le public et on explique comment on travaille, on fait passer des messages importants".

Présidente quitte ce mardi soir le parc des expos de la Porte de Versailles et rentre en Mayenne.