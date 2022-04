Pas encore de sécheresse dans la Loire, mais "attention à la consommation d'eau de chacun"

Le beau temps ne réjouit pas tout le monde en ce week-end de Pâques. Les agriculteurs attendent de la pluie rapidement pour éviter une nouvelle sécheresse. La situation n'est pas encore critique mais pourrait vite le devenir. "L'épisode neigeux qu'on a eu il y a maintenant quelques jours a un petit peu atténué ce déficit mais l'humidité des sols reste effectivement moins importante en début de printemps qu'une année classique", relève Elise Régnier, directrice départementale des territoires dans la Loire.

Pour l'instant, on ne peut pas qualifier la situation de sécheresse. "On peut parler d'un manque de recharge hivernale. Mais tout cela reste évidemment sous surveillance régulière de la part des services de l'Etat, bien entendu et avec la grande vigilance de tous ceux pour qui cette eau est importante. Je pense en particulier au monde agricole et aux producteurs d'eau potable."

"Attention à la consommation de chacun"

Des mesures de restriction ne sont pas encore à l'étude même si Elise Régnier veille au grain. "C'est cette surveillance de l'état des cours d'eau, l'impact sur les milieux aquatiques, qui va nous nous guider sur la mise en place de restrictions d'usage. On n'en est pas du tout encore là.

Moi, j'aurais plutôt un appel aujourd'hui à faire très, très attention à la consommation de chacun. L'eau est une ressource précieuse. Elle est commune, partagée et donc plus on l'utilise à bon escient et moins on consomme, plus on préserve finalement ce capital et ce patrimoine commun."