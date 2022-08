Fête des pêcheurs au lac de Grand-Lieu : la pêche est bonne malgré l'eau peu profonde

La plus grosse prise de ce "coup de senne" : une carpe de 12 kg ce lundi au lac de Grandlieu

On vous emmène ce lundi sur le lac de Grand-Lieu, à Passay, en Loire-Atlantique. Après deux années marquées par le Covid-19, la traditionnelle fête des pêcheurs a fait son grand retour en ce week-end prolongé.

Cette année, avec la sécheresse, le lac est très peu profond, et on aurait pu s'attendre à ne pas trouver beaucoup de poissons. Et pourtant, ce lundi, la pêche était très bonne, en particulier pour la célèbre démonstration du "coup de senne", une technique de pêche traditionnelle.

Sept pêcheurs professionnels exercent actuellement au lac de Grandlieu. Ici : la technique ancestrale du "coup de senne" © Radio France - Léonie Cornet

La fête des pêcheurs, c'est aussi le seul moment de l'année où l'on peut embarquer sur le lac de Grand-Lieu. "On vous emmène voir "le coup de senne", déclare Bertrand Baudry, originaire d'une famille de pêcheurs à Passay, qui nous guide sur la barque. La senne, c'est un filet ancestral qui fait 150 m de long, avec une poche centrale. Ensuite, on est cinq ou six pêcheurs à tirer de chaque côté du filet."

Ce sont les zones où il y a très peu d'eau qui sont les plus riches en oxygène" Fabrice Batard, pêcheur sur le lac de Grand-Lieu

Le problème, c'est que cet été le niveau du lac est vraiment très bas, avec seulement 50 cm d'eau par endroits alors qu'habituellement le lac a une profondeur de deux mètres en moyenne.

Mais pour Fabrice Batard, pêcheur professionnel, ce n'est pas un problème, au contraire. "Les poissons vont là où il y a de l'oxygène, explique-t-il. Quand on est dans des périodes chaudes comme ça, surtout le matin au lever du jour, il y a des endroits où les poissons manquent d'oxygène. Or, ce sont les zones où il y a très peu d'eau qui sont les plus riches en oxygène."

Des carpes pouvant peser jusqu'à 25 kilos

La preuve, quand la barque s'arrête près d'un banc de sable au milieu du lac, là où tout le monde à pied, on trouve des dizaines de carpes que les pêcheurs portent à bouts de bras. Et c'est à qui pêchera le plus gros poisson. "Ils sont vraiment énormes, s'exclame Nathalie.

Record de la journée, 12 kg. "Mais cela peut aller jusqu'à 20 ou 25 kg, explique l'un des pêcheurs professionnels de lac de Grand-Lieu, même en eau très peu profonde. C'est d'ailleurs là qu'elles se rassemblent, en général. La preuve : elles sont bien rondes et ont toujours à manger."

Seuls sept pêcheurs professionnels sur le lac de Grand-Lieu

La pêche miraculeuse a le mérite d'impressionner ceux qui naviguent pour la première fois sur le lac, comme Juliette, opticienne. "C'est très impressionnant, on ne sent rend pas compte de la taille et du poids de certains poissons que l'on trouve dans seulement 60 cm d'eau !"

A la fin de la démonstration, les carpes sont toutes relâchées dans le lac. Le lac de Grand-Lieu abrite de nombreuses espèces de poissons et fruits de mer d'eau douce, comme les anguilles et les écrevisses, que l'on peut déguster une fois sur la terre ferme pendant la fête des pêcheurs. A l'heure actuelle, seuls sept pêcheurs exercent à temps plein une activité professionnelle sur le lac de Grand-Lieu.