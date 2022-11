"PastoraLoup", le programme de surveillance nocturne des troupeaux, dresse le bilan de la saison

"L'objectif de ce programme est de prouver qu'une coexistence est possible", explique Pierre Peyret, coordinateur extérieur pour le programme PastoraLoup de l' ONG Ferus . Une quinzaine de bénévoles, le président de Ferus ainsi que les coordinateurs du programme se sont rassemblés au Mont Serein pour établir le bilan de la saison d'estive et partager les expériences de terrainde chacun.

Le programme Pastoraloup

"Le principe est très simple : nous mettons en relation des bénévoles avec des éleveurs et/ou des bergers pour les aider à la protection de leur troupeau la nuit pendant l'estive", expose Bertrand Sicard, le président de Ferus. Des bénévoles sont formés chaque année à surveiller des troupeaux pour la modique somme de 80 euros. En 2022, trois sessions ont été organisées.

Pendant la saison, les éleveurs peuvent contacter le programme pour demander un soutien d'urgence à cause d'un risque de prédation du loup. "Mais parfois les éleveurs ou les bergers nous appellent en amont car sur leur itinéraire ils savent qu'ils vont traverser des zones à loups", précise Pierre Peyret.

Il faut alors trouver un bénévole de disponible parmi les 300 inscrits et formés à la surveillance de troupeau du réseau PastoraLoup. Ils sont amenés jusqu'à la zone de pâturage pour au moins une semaine. Ils vivent avec le berger, l'aident la journée et le soir, les "éco-bénévoles" plantent leur tente à côté du parc de nuit des bêtes. "S'il y a une présence humaine, le loup a beaucoup moins tendance à s'approcher du troupeau", raconte Sandie qui a participé pour la première fois cette année au programme PastoraLoup en tant qu'"éco-bénévole".

En place depuis 1999, ce programme de "prévention de prédation du loup" a permis d'aider cette année 15 éleveurs dans cinq départements : les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et la Drôme. Cette saison, 68 bénévoles se sont relayés pour un total de 487 nuits et journées de surveillance des troupeaux.

Les "écobénévoles" plantent leurs tentes à côté des troupeaux la nuit. - FERUS

"Plus que cohabiter, on veut coexister."

"On ne peut pas régler le dossier loup à coup de carabine. La nature déteste le vide, si on laisse un espace libre, tôt ou tard il sera rempli. Tuer un individu ce n'est que déplacer ou repousser le problème, ça apaise les hommes, pas les loups. Plus que cohabiter, on veut coexister", martèle Pierre Peyret.

Si les membres de l'association Ferus sont farouchement opposés aux tirs pour éliminer des individus, ils comprennent les difficultés des éleveurs et des bergers. "Il y a toujours cette peur que le loup attaque le troupeau. L'expérience PastoraLoup ça permet de mieux comprendre comment vivent les bergers, on le vit avec eux quand la nuit les moutons s'agitent et les patous aboient... On ne rigole pas non", narre Sandie. Pierre Peyret ajoute : "Avec le recul aujourd'hui je me rends compte qu'on fait beaucoup d'accompagnement psychologique. Les éleveurs ou les bergers lorsqu'ils nous appellent c'est qu'ils n'en peuvent plus, ils sont isolés."

Une aventure humaine

Des propos confirmés par Igor. Il a été formé il y a cinq ans et fait partie des plus âgés autour de la table de pique-nique ce samedi 22 octobre. Il explique que ce qu'il préfère dans cet engagement c'est le partage qui s'installe entre le berger et le bénévole. Le président de Ferus, Bertrand Sicard, l'affirme : "C'est avant tout une aventure humaine".

Pour Noémie, dont c'était la première expérience, il s'agit même "d'apaiser le dialogue, de dépasser les clivages pour ranger l'émotion et tenter d'adorer la thématique plus sereinement". Elle ajoute : "Grâce à la formation j'ai compris que plus j'en savais sur le loup et le pastoralisme, moins je pouvais me prononcer pour ou contre la présence d'une espèce".

Dans le Vaucluse pour l'instant, aucun éleveur ne fait appel au programme PastoraLoup. Mais d'autres initiatives sont visibles dans le département, comme le programme de médiation "Parole de loup".