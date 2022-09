Pâtures cramées, fourrage épuisé, hausse des coûts de production : un été compliqué pour les éleveurs marnais

Le département de la Marne n'a pas été épargné par la sécheresse qui a frappé la France cet été. La FDSEA tire un "bilan compliqué" des dernières semaines et appelle à des aides pour les éleveurs.

L'été 2022 a été historique. Les vagues de chaleur et la sécheresse qui se sont abattues sur la France n'ont pas épargnées par la Marne, ni ses éleveurs. Ils sont environ 500 dans le département et tous tirent un bilan estival "compliqué", selon le responsable élevage de la FDSEA de la Marne. Une grande conférence sur la place de l'agriculture dans l'économie est d'ailleurs organisée ce jeudi à la Foire de Chalons.

"Avec la sécheresse qui a débuté début juillet, les pousses d'herbe ont été énormément limitées. Des pâtures ont carrément été cramées", détaille Laurent Champenois, qui assure que "de nombreux éleveurs ont été obligés d'alimenter les animaux en pâture à partir de début août, voire fin juillet." Par conséquent, ils ont dû taper dans leurs stocks, qui étaient prévus pour alimenter les animaux à partir des mois de novembre ou décembre.

Une pénurie de foin, et pas d'aides

Laurent Champenois craint que les éleveurs finissent par être confrontés à un déficit fourrager d'ici la fin de la saison hivernale, qui se terminera en avril 2023. Pour faire face à cette pénurie de foin, il note une "solidarité entre des céréaliers et des éleveurs sur le territoire". En revanche, il assure que les éleveurs marnais n'ont "pas d'accompagnement financier sur le département."

Conjointement avec la chambre d'Agriculture et les Jeunes agriculteurs, la FDSEA de la Marne va bientôt "officialiser une demande de reconnaissance en état de calamités agricoles, pour éventuellement avoir une enveloppe à distribuer auprès des éleveurs du département." Laurent Champenois espère que chaque éleveur pourra toucher entre 3 000 et 4 000 euros d'aides. Il aimerait par ailleurs pouvoir réaliser des stockages de fourrage pendant les années d'abondance, et pouvoir les utiliser lors des années déficitaires.

La hausse des prix pour les consommateurs est nécessaire à "la survie de la profession agricole"

Entre la grippe aviaire, la guerre en Ukraine, la flambée des prix des céréales et désormais celle des prix de l'énergie, les professionnels de la volaille annoncent qu'acheter du poulet ou de la dinde coûtera bientôt beaucoup plus cher aux consommateurs. De même pour le lait. Pour Laurent Champenois, il n'y a pas d'autres solutions que d'augmenter les prix.

"Il en va de la survie de la profession agricole. Toute entreprise qui voit évoluer son niveau de charge doit naturellement commercialiser son produit à hauteur de son coût de production", explique le responsable de la FDSEA dans la Marne. Sans une évolution des prix des produits, il en est persuadé, "il y aura, à un moment donné, une disparition des éleveurs."