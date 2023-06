Pau : des éleveurs de la Confédération Paysanne investissent les locaux de la DDTM 64

Une centaine d’éleveurs et sympathisants de la Confédération Paysanne ont investi les locaux de la DDTM ce jeudi 8 juin. Ils s'opposent au confinement de leurs volailles censé empêcher la propagation de la grippe aviaire, de retour dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon eux, ces mesures pénalisent les petits élevages de plein air, mais pas les industriels.

"On veut tuer les petits élevages" - une éleveuse

Certains revendiquent de faire de la “désobéissance civile” et prennent des risques. Ces dernières années, Karine, agricultrice à Mazerolles, a refusé de confiner ses poules 120 poules pondeuses. Elle a dû mettre un terme à son activité après un contrôle sanitaire l’hiver dernier. “Je n’avais pas le courage de me battre contre l’administration”, explique-t-elle. L’agricultrice milite pour obtenir des protocoles sanitaires plus spécifiques aux élevages de plein air. “Je pense que ce serait bien que chaque vétérinaire nous aide à bâtir les normes de sécurité adaptées à chaque élevage, ce serait plus efficace”, conclut-elle.

Ces dernières années, Karine (à gauche), agricultrice à Mazerolles, a refusé de confiner ses poules 120 poules pondeuses. © Radio France - Julien Morceli

"D’autant que certains clients refusent d’acheter nos produits s’ils n’ont pas réellement était élevés en plein air”, ajoute une éleveuse qui souhaite rester anonyme. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a d'abord accepté de recevoir une délégation, mais a fini par annuler leur rendez-vous, car certains manifestants refusaient de quitter les lieux. Il a condamné "l'invasion" de ces locaux [la DDTM] par le syndicat.